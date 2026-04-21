Bolojan, consultări paralele cu partidele care au rămas la masa Coaliției

În urma discuțiilor din biroul de la Senat, cei doi lideri, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au discutat strategia pe care o vor aborda în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul premierului.

Președintele USR a transmis că USR nu va mai negocia formarea unei majorități cu PSD, dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am avut o întâlnire foarte productivă între două echipe. Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase Am amintit că USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie. Este o situație extrem de vulnerabilă, e absolut necesar să continuăm tot ce ține de PNRR, SAFE și alte reforme”, a spus Dominic Fritz.

Cine va prelua ministerele dacă social-democrații se retrag din Guvern

Ilie Bolojan a explicat că dacă social-democrații își vor retrage miniștrii, portofoliile rămase libere vor fi ocupate de alți miniștri din Guvern, ca interimari.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui Guvern în această situație de criză. În zilele următoare, dacă miniștrii PSD se vor retrage, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea min care se vacantează. Ca să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene, de asemenea pentru a promova proiectele de hotărâre de guvern care țin de menținerea echilibrelor bugetare”, a anunțat premierul.

Bolojan a mai anunțat că separat de consultările de la Cotroceni, și el va derula consultări cu celelalte două forțe care sunt astăzi în Coaliția guvernamentală, USR, grupul UDMR și grupul minorităților.