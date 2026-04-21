Bolojan, consultări paralele cu partidele care au rămas la masa Coaliției

Ilie Bolojan va avea mâine discuții cu liderii USR, UDMR și minorităților naționale.

De Elena Crangasu
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, după discuții

Ilie Bolojan și Dominic Fritz, președintele USR, împreună cu membrii din conducerea partidelor, au discutat aproape două ore în biroul președintelui Senatului. Cele două partide vor răspunde coordonat la mișcările PSD. „Dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase”, a spus Dominic Fritz. Ilie Bolojan a stabilit că portofoliile ocupate de miniștrii PSD, dacă se vor retrage, vor fi preluate de alți miniștri din guvernarea actuală.

În urma discuțiilor din biroul de la Senat, cei doi lideri, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au discutat strategia pe care o vor aborda în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul premierului.

Președintele USR a transmis că USR nu va mai negocia formarea unei majorități cu PSD, dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am avut o întâlnire foarte productivă între două echipe. Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase Am amintit că USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie. Este o situație extrem de vulnerabilă, e absolut necesar să continuăm tot ce ține de PNRR, SAFE și alte reforme”, a spus Dominic Fritz.

Cine va prelua ministerele dacă social-democrații se retrag din Guvern

Ilie Bolojan a explicat că dacă social-democrații își vor retrage miniștrii, portofoliile rămase libere vor fi ocupate de alți miniștri din Guvern, ca interimari.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui Guvern în această situație de criză. În zilele următoare, dacă miniștrii PSD se vor retrage, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea min care se vacantează. Ca să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene, de asemenea pentru a promova proiectele de hotărâre de guvern care țin de menținerea echilibrelor bugetare”, a anunțat premierul.

Bolojan a mai anunțat că separat de consultările de la Cotroceni, și el va derula consultări cu celelalte două forțe care sunt astăzi în Coaliția guvernamentală, USR, grupul UDMR și grupul minorităților.

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro