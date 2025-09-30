Bolojan, după întrevederea cu directorul executiv al FMI

Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional.
Premierul a discutat desprea situaţia bugetară actuală şi măsurile privind deficitului arătând că guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.
”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului.
Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.
Măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale, a arătat Bolojan , care a reiterat totodată importanţa unei alocări mai eficiente a banului public.
Potrivit executivului, ”FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor”.
Desi nu suntem sub incidenta unui Acord cu FMI, doamne fereste, astia sunt prezenti mereu la Bucuresti si primiti de ghioceii de pe malurile Dambovitei. Gretos !
„Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente….”!?
Care REFORME, dle Bolojan?!
Ati crescut taxe si impozite, ati taiat bursele elevilor si studentilor si indemnizatiile mamicilor si ATAT!
Nici o REFORMA, doar vorbe goale!
tradarea sta intotdeauna cu puterea la masa…ce ospat…
Pe la sfarsitul anilor 90, ne spunea un economist (intre timp ne-a parasit pentru o lume mai buna, cu multa verdeata), ca: ‘daca nu ai datorii, nu esti credibil pe piata financiara’. Avem datorii, suntem credibili pentru alte datorii. Si tot asa…
,, Bolojan, după întrevederea cu directorul executiv al FMI ,, … , ar trebui să caute o funie și o piatră de moară . Pentru el .
Deci rating stabil ai, FMI iti acorna bonitatea, ce mai, gata! De maine, pe „pietele internationale”, unde sa „atragi imprumuturi” (suna pozitiv: ai atras totusi ceva).
Rostogolesti datoria cum fac toti, cedand treptat intreaga economie, si se cheama ca ai scapat.
Ca nimeni n-are voie sa n-aiba datorii. Suntem totusi in Lumea Libera, cu L mare, ca asa se scrie.
L-a mai pacalit in urma cu ceva ani unul cu pantofii gauriti pe varu-so boc cel mic.