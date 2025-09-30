Bolojan. Investițiile în Sănătate nu au fost dublate de calitatea serviciilor

Ilie Bolojan a subliniat importanța responsabilității în sistemul medical, în contextul în care mai mulți copii internați la ”Sf. Maria„ din Iași au murit, nefiind respectate procedurile de igienă și curățenie.

Premierul a criticat calitatea serviciilor, precum și decizia ca managerul Spitalului, dr Cătălina Ionescu, să devină director medical al unității, după ce a fost demisă. El a atras totodată atenția că sumele alocate sistemului sanitar din România au avut cea mai mare creștere bugetară în ultimii 10 ani, dar că acest lucru nu s-a reflectat în calitatea serviciilor.

”Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Deci în acești ani s-au investit sume destul de mari în sănătate. Din păcate, aceste investiții nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor și nici de percepția pe care pacienții o au vis-a-vis de ceea ce livrează sistemul sanitar și asta ține de organizarea sistemului. Și ceea ce am propus în acest pachet 2 – și sper să fie avizat de Curtea Constituțională – este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient și mai orientat către cetățeni”, a declarat Ilie Bolojan.

„Problemele pe care le avem țin și de o anumită mentalitate”

”Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puțin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt, să zicem, vizați ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem țin cumva și de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt niște lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi„, a spus Bolojan.

Lipsa responsabilității în sistemul medical poate să aibă efecte distrugătoare

”În sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile serios zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Și asta se întâmplă, din păcate, atunci când oamenii nu înțeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate și cu responsabilitate poate să aibă niște efecte distrugătoare”, a precizat el.

Este importantă și schimbarea practicilor, nu doar conducerea

”Să știți că în zone de genul acesta, unde fiecare viață are valoare, trebuie să fie, iertați-mă, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operații, dacă nu este la Unitatea de Primiri Urgențe disciplină, vă dați seama că omul nu mai este salvat. De aceea e foarte important, nu să acționăm o dată, ci să punem presiune pe tot sistemul, în așa fel încât aceste proceduri să fie respectate nu doar pentru că s-a întâmplat o tragedie – ele doar arată lucrurile care nu merg în sistem – ci să facem acest lucru zi de zi, asta trebuie făcut peste tot”, a spus prim-ministrul.

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Reprezentanţii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” au precizat, într-un comunicat, că este vorba despre o fetiţă în vârstă de 3 luni, cu malformaţie de esofag: Atrezie de esofag tip III – multiplu operată, internată în pe data de 13.09.2025, în secţia ATI a unităţii sanitare.

”(..)Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, arată sursa citată.