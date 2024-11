Bolojan ne dă exemplu AEP. ”Ce fac oamenii ăştia între campaniile electorale, timp de trei ani şi jumătate?”

Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, consideră că indiferent cine va fi la guvernare îşi va schimba total discursul avut în campania electorală pentru că avem o creştere economică mult încetinită, deficite foarte mari, trebuie să facem reforma din PNRR şi nu mai pot fi făcute lucrurile promise.

”Vom vedea peste câteva luni că ceea am spus este adevărat. Indiferent cine va fi în guvernare îşi va schimba total discursul, o să vedeţi. Avem o situaţie problematică, avem deja o creştere economică mult încetinită, avem deficite foarte mari, avem credite mari, trebuie să facem reforma din PNRR şi nu mai putem să facem lucrurile pe care le-am promis. Şi atunci prefer să nu ne voteze oamenii decât să le creăm nişte aşteptări pentru că oamenii frustraţi îţi creează o grămadă de probleme după aceea pe bună dreptate. Şi e mult mai corect să le spui ăsta este ceea ce putem face, dacă vreţi să ne votaţi pentru aceste lucruri este bine, dacă nu faceţi ceea doriţi, dar am spus această chestiune”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri, la Rock Fm.

”A doua problemă cu bugetarii. Eu nu sunt împotriva bugetarilor, să ştiţi că ţara asta merge şi pentru că o bună parte din sectorul public îşi face treaba. Dar vă rog să vă gândiţi că, de exemplu vrei să faci un concurs în administraţia publică şi cum aceste concursuri pot fi foarte uşor trântite, un tânăr care şi-a luat diploma pe cinstite, avem şi tineri care au diploma fără să înveţe, ce va face? Va încerca să ştie ceva, adică să stea cu burta pe carte, sau să ştie pe cineva din instituţia aia unde se face concursul?”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că foarte probabil va fi aleasă a doua variantă.

”Caută pe cineva, vezi ce e de făcut acolo. Iar aparatul care face acest concurs, în general directori, va avea tendinţa dacă are personalul supradimensionat, să-l ia pe nepotul sau pe cel conexat. De ce? Pentru că are o rezervă de personal. Sunt cinci aia care lucrează în biroul alăturat şi trei nepoţi în birou de lângă care nu au ce face pentru că alţii le fac treaba şi cei care muncesc în sectorul public sunt frustraţi când văd că oameni care nu au competenţă sunt numiţi direct director în timp ce ei stau de 20 de ani în instituţie şi nu îi se sesizează nimeni”, a adăugat preşedintele PNL.

Bolojan a dat şi exemplu Autorităţii Electorale Permanente, o instituţie cu 500 de oameni în toată ţara.

”Întrebarea este ce fac oamenii ăştia între campaniile electorale, timp de trei ani, trei ani şi jumătate. Şi atunci ei sunt, în general, prin prefecturi, prin consilii judeţene, au sedii. Când îi văd cei de la o prefectură care vin de dimineaţa până seara, că ăştia nu vin la serviciu, vă puteţi da seama că sunt frustraţi, e o stare de nemulţumire. Mesajul care este: mută-te şi tu angajat la AEP, de ce să stai tu de dimineaţa până seara într-un ghişeu la Evidenţa Populaţiei unde te tracasează toată lumea că nu poţi să bei o cafea în loc să te muţi acolo unde eşti funcţionar cu statut special, nu ai nici declaraţia de avere, pace şi prietenie. Lucrurile astea trebuie să le corectăm pentru că asta înseamnă performanţă în sectorul public şi respect pentru cei care sunt în sectorul public”, a mai transmis Bolojan.

El a afirmat că nu a adus clientela de partid în Consiliul Judeţean Bihor, atunci când a devenit preşedinte.

”Eu nu am adus clientela de partid când am venit în instituţie. Am lucrat cu oamenii pe care i-am găsit acolo veniţi din toate epocile de dinaintea mea, dar i-am ridicat pe cei care erau performanţi şi oamenii au înţeles. Dacă muncesc şi-mi fac treaba, cineva sesizează că eu fac asta şi-mi pot face o carieră. Şi dacă muncesc cineva respectă această chestiune. Asta e soluţia pe care o fac privaţii că nu-şi permit să aibă prieteni şi asta trebuie să facem şi în sectorul public”, a declarat liderul PNL.