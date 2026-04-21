„Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care astăzi sunt în coaliția guvernamentală: USR, UDMR și grupul minorităților. Dar, așa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a putea finaliza aceste investiții importante pentru țară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situație de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare. Gândiți-vă că interesele României de a nu pierde bani nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare”, a declarat Ilie Bolojan.
Cotidianul l-a mai întrebat pe premier și dacă va cere AUR să nu voteze moțiunea de cenzură anunțată de PSD.
„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și în funcție de evoluția politică care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul”, a adăugat Ilie Bolojan.
PNL respinge ultimatumul PSD
Aminitim că Biroul Politic Național a votat miercuri, în unanimitate, o rezoluție prin care își reafirmă „sprijinul ferm” pentru continuarea guvernării sub conducerea premierului Ilie Bolojan. „PNL respinge categoric ultimatumul PSD și consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcție”, se arată în document. Ultimatumul PSD constă în faptul că social-democrații i-au cerut premierului să demisioneze până joi. În caz contrar, miniștrii PSD își vor da demisia.
Decizia PNL vine după ce PSD a votat să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului, iar Hubert Thuma, opozantul de seamă al lui Ilie Bolojan din interiorul partidului a făcut apel la o reconciliere cu PSD.
„PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere față de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbția fondurilor europene.
PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își poate permite blocaje instituționale într-un context economic și internațional dificil”, se arată în rezoluția PNL.
Despre bani din PNRR este vorba.
Când haita este flamanda (salivează după bani – câți au mai rămas și mai pot fi palmati), nici o alianta nu mai este imposibila. Curat „patriotism și sacrificiu” bolojano-liberalo-trotinetist.
Buuuun ! Iată cum monumentul de moralitate de la Oradiiiiiiiiiiia , va salva Romănia . Cu putiniști , cu ruși , cu extremiști … . Sper ca Ciuvică să nu se supere pe el …
”…” este plin de oameni de neinlocuit…Asa ca Bolojan ar trebui sa se gandeasca pt ca oricat de genial este totusi intr-o zi va trebui sa plece chiar daca nu vrea…asa-i in lumea pamanteana intr-o zi ne intoarcem la lut…sau argila
Bun pleaca Psd vine co ifu, am pierdut noi tezaurul la Sta lin dar azi Putin vinde tot aurul ca sa salveze Rusia de naz ism. Totul se transforma in univers nimica nu dispare.Nu noi am inventat lutul. Doar il olarim.
Rusine!!! domn cu staif, cum sa cobori atat de jos! Lasa aceste combinatii doar pt primarii vostri prin teritoriu. Acolo nu este atat de vizibil. Din datele publice sunt vreo 9 judete unde PNL sau PSD au combinatii cu AUR. Deci nimic niciun Putin
Hai sa imaginam ca multi nu, si o alianta pura de dreapta in care camaraderia si nu ce de camara, dreptatea, cuvântul, bunacuvinta, onoarea, scriptura, lupta pana la capat, eroismu, sacrificiul, desăvârșirea si iubirea pentru aproapele ar desemna guvernul. E cineva insultat de asemenea virtuti? Nu vad.
combinatia AUR + PSD pare sci-fi, adica tradatorii de tara cu suveranistii nu merge
combinatia AUR+ PNL ar scoate tara din criza ,in clar
s-o scoata PSD+PNL ca doar au ”bagat-o in criza in ultimii ani odata PNL+USR=Orban 2019 ca sa fie votat Iohannis, 2020-2021 PNL+USR=Catu cele mai mari imprumuturi de la 35% din PIB la 50% si apoi PSD+PNL si acum PSD+PNL+USR, aceiasi actori, acelasi program de declin…
Disperare mare la PSD. Scad procentele in sondaje si pierd si cheile de la camara. Dezastru pe toata linia. Ca sa fie si o cireasa pe tort, maestrul de ceremonii e Grindeanu.
nu-i singurul care scade vrei sa spui ca PNL mai are 14% si USR cu Toiu si Miruta 12%…vezi sa nu fie si ei sub nivelul apei 5%…ii voteaza angajatii din corporatii ca trebuie sa duca dovada votului, dar poporul nu are de ce…
Pisdistii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a stopa reformele atunci când erau la guvernare, pentru a nu pierde accesul la conducta cu bani publici. Acum, cei rămași la guvernare pot luat niște decizii cinstite, pe care următorul guvern să nu le poată răsturna fără să arate că de fapt luptă doar pentru interesele partinice.
ti-a placut ”liberalizarea” in energie si s-au dublat preturile si indirect a crescut inflatia, ce-i aia reforma prin crestere de taxe si impozite si taierea asistentei medicale la mama si neindexarea pensiilor si alocatiilor pt copii intr-o tara cu declin demografic?
Nu vi se pare ca se repeta filmul cu PNT-CD? Bolovanul e in stare sa distruga si PNL-ul ca sa se salveze pe el. Ce fel de oameni or fi astia?
Asta arata fata adevarata a PNL! Dupa ce mai sa scoata in afara legii AUR pe motiv ca sunt extremisti si putinisti, brusc le recunosc ‘validitatea’ ca reprezetanti ai unei parti din popor si respectiv ii considera ‘demni’ de a colabora cu ei. ‘Fa-te frate cu dracu’ pana treci puntea’, nu? Adica pana iti salvezi pielea si indeplinesti ‘ordinele’.
Atunci ocupa-te de interesele Romaniei, nu de ale romanilor.
Gata, nu mai concubinează cu PSDul, concubinează cu AURul… in afară de celelalte concubine: UDMR, USR, etcetere….
ai tras concluzia, stai jos.
Cu voi sigur nu va discuta, „n-ai cu cine” !
Vrea sprijin de la haur , adica de la putin , de la tictoace , de la cei considerati de progresisti * inapoiati * ? Offf , ce este si foamea politruca !
Asta cu pro-Europa și cu pro-Rusia e o vrajeala ieftina la care prostii au pus botul! Hoții rămân la butoane!
Greseala pe care au facuto guvernarile pana in acest moment ,a fost ca au executat tot ce venea de la Bruxelles ,sau de peste balta .Nu au tinut cont de problemele tarii si nici ale romanilor .
„Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere” ORDONAT dă la Bruksăl este cu totu’ altu’, ur$$ula șî Micron așteaptă rezultatili…
Concentrează-te, urmărește până la capăt punctajul! Ești om capabil, cu potențial, se poate?!