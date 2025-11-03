Boris Becker: Am crezut că voi fi omorât în închisoare

Boris Becker a fost încarcerat în Anglia la doar un kilometru și jumătate de All England Club, unde Becker a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria Wimbeldonului. „Când pierzi ceea ce consideri important – libertatea, banii, oamenii pe care îi iubești – singurul lucru care rămâne este caracterul tău. Asta m-a ținut în viață”, transmite Becker într-un interviu pentru Corriere della Sera, preluat de G4Media.

„Mi-a fost teamă să mor de două ori. O dată, când un deținut – un criminal – a venit spre mine țipând. Țineam tava cu prânzul în mână, i-am răspuns, dar șapte sau opt dintre ei m-au protejat. Trei zile mai târziu, acel om a venit la spălătorie, a căzut în genunchi și mi-a sărutat mâna.

Atunci am realizat că a făcut-o pentru a-și recâștiga respectul. În închisoare, respectul este legea nescrisă. Închisorile nu sunt conduse de gardieni, ci de deținuți”, povestește Becker.

Fostul tenismen a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, dar a fost eliberat după 8 luni. Condamnarea a venit pe patru capete de acuzare: sustragere de bunuri, două capete de acuzare pentru nedeclarare de bunuri și un cap de acuzare pentru disimulare de datorii. Acesta a ascuns 2,5 milioane de euro pentru a nu fi obligat să-și plătească datoriile.

De-a lungul carierei în tenis, Becker a câștigat 6 turnee de grand slam. La doar 17 ani a reușit să cucerească trofeul la Wimbeldon. A urcat pe primul loc în ierarhia ATP în 1991. Germanul locuiește în prezent la Milano.