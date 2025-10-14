Bosnia – România: doar 750 de bilete pentru români

Sâmbătă, 15 noiembrie, în Zenica (Bosnia Herțegovina), se va disputa meciul de A fi sau a nu fi pe locul 2 în grupa de calificare la turneul final al CM 2026 pentru naționala României. Este o alegere surprinzătoare, pentru că stadionul din Zenica are doar 15.300 de locuri.

Regulamentul FIFA și UEFA obligă gazdele să acorde pentru fanii echipei vizitatoare un procent de 5 la sută din numărul locurilor, ceea ce ar reprezenta 750 de bilete pentru suporterii români. O cifră dezarmant de mică față de interesul enorm al fanilor tricolorilor și care nu poate fi îmbunătățită în nici un fel deoarece restul de locuri, revenind suporterilor bosniaci, a fost deja rezervat de aceștia încă din luna august!

Așadar, deși mii de suporteri din Zidul galben ar fi dorit să fie prezenți la Zenica, unde pentru noi singura variantă de a termina grupa pe locul 2 este victoria, dar nu vor putea fi mai mulți de 750. O diferență notabilă față de mai bine de 14.000 de bilete achiziționate de bosniaci. Sunt multe voci vehemente împotriva acestei stranii decizii de a pune un meci decisiv nu la Sarajevo, ci pe micuța arenă din Zenica, dar nu se mai poate face nimic.

Federația bosniacă a stabilit prețuri unitare pentru toate meciurile de pe teren propriu din actuala campanie. Astfel, tichetele vor costa între 30 și 50 de mărci bosniace, moneda locală, adică circa 15-25 de euro. Un preț care este accesibil și care, cu atât mai mult, ar fi fost plătit fără probleme de suporterii români.

Echipa națională va ajunge în seara zilei de 13 noiembrie și va fi cazată chiar în oraș la cel mai luxos hotel care poartă chiar numele de Zenica. Întoarcerea este programtă a doua zi dimineață, mergându-se direct în cantonament pentru pregătirea ultimei partide, acasă cu San Marino.