Britney Spears. ”M-am căsătorit cu mine!”

Vedeta pop americană Britney Spears a distribuit pe contul său de Instagram o fotografie în care apare în rochie de mireasă, însoţită de un text cu anunţul că s-a căsătorit cu ea însăşi, transmite marţi agenţia EFE, potrivit stiripesurse.ro.

Britney Spears a declarat pe reţeaua socială că, deşi unii oameni ar putea crede că a se căsători cu ea însăşi „poate părea jenant sau stupid”, este convinsă că acesta este „cel mai genial lucru pe care l-am făcut”.

Cântăreaţa în vârstă de 42 de ani, care s-a afirmat prin hituri precum „Baby One More Time”, a distribuit acest mesaj alături de un videoclip în care apare într-o rochie albă din satin, cu voal de dantelă, pe acordurile melodiei „Fields of Gold” a lui Sting, scrie AGERPRES.