București: orar special pentru anumite autovehicule

Edilul iși explică decizia:
În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine.
Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții.
Pentru a reda Bucureștiului un ritm mai bun, propun o măsură clară, cu efecte imediate:
interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.
Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor.
Proiectul integral:
4 Comentarii
Lasă un răspuns
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Tu ori te prefaci, ori ești cu adevărat !!
Daca in Bucuresti se mai ridica inca zeci de blocuri cu 20- 25 etaje cu mii de apartamente, blocajul va fi ca in China. Si atunci orice solutie este zero.
asta are cap ca sa nu-i ploua in gat! cica orasul nu a fost proiectat pentru asemenea volum dar voi cata parcari ati facut ma? cum ati largit drumurile? acum cateva zile ati vrut taxe pentru masinile din tara care vin in bucuresti, atunci sa fie taxate si toate masinile cu nr de buc care circula si polueaza in tara dar platesc taxesi impozite la voi ma!
Ar fi Excelent, Excelent, Excelent, iar Bucurestiul si-ar recapata frumusetea si stralucirea anilor 70/80. ?! Acum este o ticalosie si o nemernicie in cel mai bogat, frumos si aglomerat oras din lume. Hai ca se poate…?!!