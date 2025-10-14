Budăi se laudă că salariul minim va crește

„Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru“ Este promisiunea fermă pe care o face fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

Actual deputat social-democrat, Budăi adaugă:

PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european. PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariații care au cele mai mici venituri.

Personal, în calitate de ministru al muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european.