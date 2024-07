Indignare şi vorbe grele pe reţelele sociale la adresa sociologului Alfred Bulai, acuzat că le-a cerut unor studente să se dezbrace în faţa lui.

Va prezentăm câteva dintre aceste reacții:

Am citit materialul și am simțit nevoie să mă duc la baie, să mă spăl pe față. Bă, Alfred Bulai, broasca râioasa ce ești, e prima dată cind îmi doresc să te tavaleasca internetul, să-ți fie rușine să mai ieși din casă, să nu-ți mai văd mutra soioasă cum își dă cu părerea la televizor despre tot și toate.

Nu vă e bă, rușine, că sinteți in cele mai importante centre de educație, că se uita studenții la voi ca la zei și voi sinteti, de fapt, niște obsedați nenorociți și abuzați de funcțiile voastre? Intangibili, zici, poate, că nu cred ca te vor arunca acolo unde meriți, dar nici Dunărea nu te mai spală de mizeriile pe care le ai făcut, sociologul vieții!

E ireal, frate, ireal…

Predau de 12 ani unor tineri fantastici. Am bucuria de a lucra cu mintea și cu sufletul unor tineri an de an, văzând cum se transformă într-o variantă mai bună a lor. E un privilegiu de care mă bucur și pentru care voi fi veșnic recunoscător.