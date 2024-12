Bursa „transferurilor” în Parlament: „200.000 euro se oferă”

Guvernul nu are susţinere populară, doar şapte voturi în plus la învestitura în Parlament arată că „nu i-au votat românii”, a afirmat liderul AUR, George Simion, la Parlament.

„În opinia noastră, acest guvern nu are susţinere populară. Doar şapte voturi în plus arată că nu i-au votat românii. Pe lângă scorurile obţinute, PSD-ul cel mai prost scor din istorie, 13% PNL, 6% UDMR, nu au legitimitate. Sperăm să ajungem cât mai repede la alegeri prezidenţiale, la o guvernare stabilă, la pace. Se pare că şi domnul Ciolacu este putinist. Nu ştiu dacă i-aţi ascultat discursul, a zis că va lucra împreună cu Donald Trump la încetarea războiului. Este foarte bine, un sentiment de concordie naţională. Atâta doar că au votat aproape 10 milioane de români şi şi-au bătut joc de votul lor”, a declarat Simion la finalul şedinţei reunite a Parlamentului.

Întrebat dacă crede că parlamentari suveranişti ar putea trece în tabăra puterii, Simion a spus: „Nu că eu aş crede lucrul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă. 200.000 euro pe parlamentar se oferă, (…) acestea sunt informaţiile pe care le am. Niciunul din cei 91 de parlamentari AUR nu se vinde. Ştiu ce oameni am pe listă. Sunt mândru de fiecare dintre ei. Nu ne pot cumpăra nici cu 2 milioane de euro, darămite 200.000 euro. La fel cum în legislatura trecută am furnizat dovezi despre felul în care încercau să ne cumpere la bucată parlamentari, sperăm să obţinem acum – o să avem şanse mai puţine că v-am zis dumneavoastră – să obţinem probe pe care să le punem pe masă. Asta circulă, asta ştim”.

Referindu-se la parlamentari care au jignit reprezentanţii presei, Simion a făcut un apel la respect.

„Aş avea o rugăminte la voi, pentru că a fost urât ce s-a întâmplat şi cu parlamentari care v-au închis uşa şi care v-au jignit, şi voi aţi alergat după unii, după alţii, să încercăm să ne respectăm unii pe ceilalţi. Cu toţii au greşit dintr-o parte şi în alta. Eu vă răspund la fiecare întrebare”, a spus liderul AUR.

El a menţionat că AUR va face opoziţie.

„Şi românii ne-au acordat încrederea lor şi ne-au transformat în al doilea partid al ţării. Deci vom face tot ce este necesar să scăpăm de Guvernul Ciolacu, care nu este iubit de români, pentru că altfel ar fi fost votat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu ne-a minţit joi că nu mai intră la guvernare. Astăzi este luni, a intrat la guvernare. Ne-a minţit după alegeri că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Este iar preşedintele PSD. (…) Sperăm să ajungem la voinţa poporului şi la alegeri anticipate, pentru a da o majoritate stabilă”, a adăugat Simion.

Guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu a fost învestit, luni, de plenul reunit al Parlamentului, cu 240 de voturi ‘pentru’ si 143 de voturi ‘împotrivă’. Pentru ca Parlamentul sa acorde încredere Guvernului era nevoie de voturile favorabile a 233 parlamentari.