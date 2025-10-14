Bursucul despre Ianis: Chiar nimeni nu vede?

Dan Petrescu și Gică Hagi au fost colegi ani de zile la echipa națională, făcând parte împreună din Generația de Aur, dar și la Steaua, până în 1989. Ambii au semnat în timpul CM 1990 din Italia cu cluburi din străinătate: Hagi cu Real Madrid, Petrescu cu mult mai modesta Foggia din Italia.

Dar, deși au împărțit și bune și rele o bună perioadă de timp, nu s-ar putea spune că între ei s-a dezvoltat o relație specială în afara gazonului. La nivel de antrenorat, Petrescu l-a cam eclipsat pe Hagi. În ultima perioadă, după ce Bursucul Dan a decis să ia o pauză pentru a se ocupa de starea sa de sănătate, relațiile au devenit ceva mai amicale.

Este motivul pentru Dan Petrescu i-a atras atenția lui Gică asupra faptului că fiul său nu ar fi folosit la echipa națională acolo unde ar da cel mai bun randament. Până la partida România – Austria de duminica trecută, Hagi Junior a evoluat numi pe post de extremă dreapta sau stânga. De această dată, Mircea Lucescu l-a reprofilat ca jucătorul din spatele vârfului Bîrligea și Ianis a jucat foarte bine.

Exact acest lucru îl remarcase și Petrescu. Acesta i-a spus lui Hagi senior că Ianis nu iese în evidență la echipa națională nu pentru că nu ar avea valoare, ci pentru că nu este poziționat unde trebuie:

N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună – a spus Burusucul pentru GSP