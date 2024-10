Câciu.„Pensiile vor crește și vor depăși rata inflației”

Adrian Câciu a anunțat o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie 2025. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat, la realitatea.net, că majorarea va fi de 12% și că va depăși rata inflației.

„Pensiile vor crește peste inflație. Evident, mai e de recuperat din spate, pentru că am avut acea inflație mare și aici putem să discutăm cum au lăsat lucrurile când am preluat la Finanțe

situația.

Pensiile undeva 12%, la salarii, la fel. Trebuie să creștem ponderat. Adică sub ceea ce înseamnă economie”, a spus Adrian Câciu.

„Au fost înghețări de salarii în Spania, Italia, Franța în ultimii 10 ani, care au, cel puțin Italia, Franța are peste 100%, Italia are peste 100%, Grecia are peste 100% datoria din PIB.

Legea trebuie adaptată la noile reguli fiscale.

A fost scrisă în contextul pactului fiscal din 2010, regulile fiscale în Europa. S-au schimbat. Amploarea sau accentul este pus pe dezvoltare, pe investiții, pe tranziție climatică”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă ajutoarele pentru oamenii cu venituri mici vor continua și anul viitor, ministrul a răspuns:

„Aici vreau să avem o analiză exact dacă continuăm așa sau găsim o altă formă de sprijin. Pentru că la acest moment ați văzut, există nemulțumire că au crescut pensiile și nu se mai încadrează…Parcă se simte nevoia unei reașezări a acestui sprijin…

Ceea ce vreau să facem și de asta discutam cu premierul să continuăm acest tip de sprijin, dar trebuie să avem și un acord cu retailerii.

Dom`le, nu mai creșteți prețurile pentru că știți că omul ăla are bani în buzunar… O formă de sprijin va fi cu siguranță. Aici mă gândesc. Până la urmă, da, v-am zis, important este, pentru că noi ne interesează la final să am puterea de cumpărare în creștere”, a conchis Câciu.