Călin Georgescu: Cetățeanul Iohannis să plece!

Călin Georgescu susține că a discutat cu avocați de cel mai înalt nivel pentru a contesta anularea alegerilor în instanțele europene și că în acest scop a fost plecat din țară.

”Am mers în Germania, dar nu doar acolo. A trebuit să discut direct cu avocați internaționali pe această temă, și la CEDO, să vedem cum stă situația direct de la sursă, la Strasbourg, în așa fel încât să avem o imagine completă. Acum așteptăm rezultatele, pot să vă spun că precedentul creat în România nu poate fi să fie privit doar în sens negativ, adică ce au făcut CCR și cetățeanul Iohannis, adică 9 oameni plus unul, se creează un precedent la nivel mondial”, a declarat Călin Georgescu, la Realitatea PLUS.

Călin Georgescu a mai afirmat că va face demersuri și împotriva lui Klaus Iohannis dacă acesta nu va părăsi Palatul Cotroceni.

„Cel care creează violența este chiar el, pentru că el a încălcat legea, o ignoră și ignoră dreptul românilor la vot. Nu există decât o soluție, să plece. Nu știu de unde să demisioneze, că nu mai este legitim, dar există un singur mod, să plece, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, se pot dezvolta multe lucruri la adresa sa. Statul român cunoaște foarte bine vulnerabilitățile pe care cetățeanul Klaus Iohannis, fost președinte, le-a avut in anturajul său ca primar, de rang zero, cu privire la elemente infracționale din Rusia și de care însăși Rusia s-a delimitat. Dacă nu se întâmplă aceste lucruri, vorbim de infracționalitate uriașă creată de cetățeanul Klaus Iohannis si se pune întrebarea cu ce drept mai poate reprezenta statut român la orice întâlnire internațională, pornind de după data de 21 sau 22 decembrie. Eu de aceea am spus că sper să plece, ca s[ nu se dezvolte lucruri foarte consitente pe aceste subiecte”, a spus Georgescu.