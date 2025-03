Călin Georgescu: Europa este acum o dictatură, România este sub tiranie!

Călin Georgescu a postat un mesaj virulent pe rețeaua X după ce BEC i-a respins candidatura.

„O lovitură directă pentru inima democrației din întreaga lume! Mai am un mesaj! Dacă va cădea democrația în România, întreaga lume democratică va cădea! Acesta este doar începutul. Este atât de simplu!

Europa este acum o dictatură, România este sub tiranie!”, a scris Georgescu.

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!

Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025