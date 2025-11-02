Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR

Călin Georgescu a vorbit despre alegerile din 7 decembrie din Capitală, într-o postare video pe Facebook.

De Mihai Dima
Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR

Călin Georgescu a vorbit despre alegerile din 7 decembrie din Capitală, într-o postare video pe Facebook.

Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat faptul că nu îl va susține pe candidatul AUR la alegerile din Capitală, desfășurate pe 7 noiembrie.

„Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui ” a declarat Călin Georgescu, într-o postare video pe Facebook.

Fostul prezidențiabil, în prezent trimis în judecată de procurori într-o anchetă pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, mai spune că: „într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu ar fi avut nevoie de alegeri la Bucureşti (…) Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai Georgescu.

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar. Mai multe detalii despre acest scrutin, puteți citi aici.

Distribuie articolul pe:

25 comentarii

  1. Nu putea lipsi de la halloween u Leggio Narr ioan zis Ion Ala – Bala – Trinei sefu garzii pretoriene a Forest Thiery ului of Faget, noul ideolog gardist cu state vechi in COM intern…

    Răspunde
Vezi toate comentariile (25)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro