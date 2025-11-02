Călin Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din Capitală. De ce nu susține candidatul AUR

„Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui ” a declarat Călin Georgescu, într-o postare video pe Facebook.

Fostul prezidențiabil, în prezent trimis în judecată de procurori într-o anchetă pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, mai spune că: „într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu ar fi avut nevoie de alegeri la Bucureşti (…) Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai Georgescu.

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar. Mai multe detalii despre acest scrutin, puteți citi aici.