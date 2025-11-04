Călin Georgescu insistă. Nu o susține pe Anca Alexandrescu

Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și-a exprimat clar dezamăgirea față de scena politică actuală și față de alegerile programate pe 7 decembrie pentru Primăria București. El a spus că procesul electoral este doar o mascaradă menită să păstreze aparențele, iar în acest context, nu se va alătura niciunei campanii și nu va susține pe nimeni, nici măcar pe Anca Alexandrescu, candidatul pe care îl sprijinise anterior.

„Nu este o competiție corectă, ci o înșelătorie care nu va aduce niciun beneficiu real bucureștenilor”, a explicat Georgescu, lansând un apel la responsabilitate pentru cetățeni. El îi îndeamnă pe oameni să gândească dincolo de sloganuri și să nu-și piardă speranța, chiar dacă alegerile par fără miză reală.

Pe de altă parte, Anca Alexandrescu a comentat că dezamăgirea lui Georgescu vine din contextul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și nu este o critică directă la adresa sa sau a altor candidați. Acest moment aduce un nou val de întrebări și emoții în rândul bucureștenilor, care se pregătesc să decidă viitorul orașului într-un context politic complicat și plin de incertitudini.

Luni seara, conducerea AUR si-a exprimat susținerea față de Anca Alexandrescu pentru primăria Capitalei. Întrebată dacă îl va implica pe fostul candidat Călin Georgescu în campania sa pentru alegerile parţiale, Anca Alexandrescu a răspuns nu are ”nevoie de proptele”