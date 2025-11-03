Un om de afaceri buzoian a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și un fost ofițer al MAI Ion i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, susține siteul de investigații Captura într-un articol semnat Mihai Munteanu.

„Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene. Aceasta se numește Mercando Green Technology AG și a fost înființată acum 15 ani în cantonul elvețian Zug”, scrie siteul de investigație Captura, într-un articol semnat de jurnalistul Mihai Munteanu.

Mercando este firma pentru care Călin Georgescu a acționat ca un fel de broker într-o schemă de înșelăciune investigată acum în România de către DIICOT.

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu susține că politicianul Călin Georgescu și preotul Ion Negoescu (fost ofițer al serviciului secret al MAI) l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG.

Leu a vrut să ia un credit de 6 milioane de euro, pentru care urma să plătească un preț financiar (rezultat din garanții și taxe) de 1,1 milioane de euro. A plătit acești bani, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic.

În 2021, Răzvan Leu a virat 1,1 milioane de euro unei bănci din Londra, susține el. S-a dovedit o afacere fantomă. A vrut să-și recupereze banii. Apoi Georgescu și Negoescu i-au recomandat firma elvețiană Mercando Green Technology AG.