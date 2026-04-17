Călin Georgescu vrea guvern PSD-AUR-PNL

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni”, a spus Georgescu la Realitatea Plus.
Liderul suveranist a explicat argumentele pentru care fiecare dintre primele trei partide din legislativ ar trebui să facă parte dintr-un nou executiv, pe lângă încrederea populară de care au parte.
„Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest „puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL”, a zis Georgescu, conform Ziare.com.
Liderul suveranist crede că o alianță de acest fel ar trebui să existe. „Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză.”
De ce nu USR și UDMR
Călin Georgescu a explicat de ce nu include UDMR sau USR într-un astfel de legislativ. Acesta consideră că în momente de cumpănă, votul trebuie să ghideze executivul.
„Am spus primele trei, bazându-mă pe votul masiv al românilor… Într-o situație de criză, trebuie luat în calcul votul suveran.”
Georgescu a refuzat ideea de guvern minoritar. „Exact așa: Reconciliere Națională.”
12 comentarii
Nu inteleg de ce presa acorda atentie acestui individ. Are comportament de sef de secta.Stau si ma intreb daca nu cumva romanii si-au pierdut mintile. O vad pe dna Alexandrescu cum ii aduce ode acestui individ. Dansa si a pierdut uzul ratiunii? Chiar nu mai avem discernamant?
In celula in care se va instala 25 de ani isi poate forma propriul guvern.
Și-a pierdut orice credibilitate. Coaliție între hoți și păgubiți.
Interesnii!
Ma asteptam ca tov Calin sa vrea o Duma de Stat, condusa de la Moskova prin el.
Deci, dvs preferati in continuare un guvern cu „tehnocratii” USR ?
„SANGELE APA NU SE FACE” este titlul scrisorii adresate custodelui Coroanei regale a Romaniei, pt reconcilierea cu printul Nicolae nepot de sange al regelui MIhai I, semnam si noi pt reconciliere si armonia urmasilor regali
‘Pasărea mălai visează’, au trecut peste 36 de ani de la ‘revoluție’ și nimănui nu i-a păsat de interesul romănilor, ci, doar de al lor(vremelnicii momentului).
Daca asa vrea tovarasul Georgescu,sigur ,numaidecat,de ce nu !Alo,Ali? baga editorialul de admiratie…
Daca vrem ceva mai multa democratie… are dreptate. IN Elvetia asa este, primele 4 patru partide in functie de procente formeaza guvernul dupa formula magica, primele trei partide dau cate 2 ministri si al patrulea partid 1 ministru. Exista doar 7 ministri. Acum sunt discusii sa se schime aceasta formula cu o formula mai reprezentativa, mai apropiata de procentele celor 4 partide cele mai mari.
CG a zis ca ‘romanii pot hrani Europa ‘. Este o iluzie: Franta, Spania, Italia si Grecia au clima mai buna pt agricultura, si restul isi produc singuri : nu poti vinde castraveti gradinarilor bulgari, cereale ucrainienilor sau lalele olandezilor, rosii tuguiate nemtilor, strainii vor produse de calitate, au fermele lor sau importa produse de la sud-americani sau din Africa, sunt si mai ieftine.
Ca sa te reconciliezi trebuie mai intai sa te conciliezi. Cine se impaca cu pupincuristii fasc.isto-legio, criminali impotriva umanitatii. Cat mai citati ce scoate pe gaura gurii acest se.corist pe externe a se.coritatii ceau.usiste, SIE de-al lui Pierdoiu, pe actual ? Rad cititorii de voi !
AUR-ul si-a dat arama cu plumb cu tot pe față.