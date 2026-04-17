Călin Georgescu vrea guvern PSD-AUR-PNL

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni”, a spus Georgescu la Realitatea Plus.

Liderul suveranist a explicat argumentele pentru care fiecare dintre primele trei partide din legislativ ar trebui să facă parte dintr-un nou executiv, pe lângă încrederea populară de care au parte.

„Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest „puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL”, a zis Georgescu, conform Ziare.com.

Liderul suveranist crede că o alianță de acest fel ar trebui să existe. „Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză.”

De ce nu USR și UDMR

Călin Georgescu a explicat de ce nu include UDMR sau USR într-un astfel de legislativ. Acesta consideră că în momente de cumpănă, votul trebuie să ghideze executivul.

„Am spus primele trei, bazându-mă pe votul masiv al românilor… Într-o situație de criză, trebuie luat în calcul votul suveran.”

Georgescu a refuzat ideea de guvern minoritar. „Exact așa: Reconciliere Națională.”