Campioană mondială, hoață ”fără voie„?

Două italience, ambele sportive, au fost prinse la furat. Benedetta Pilato (20 de ani) campioană mondială în 2022 , cealaltă, Chiara Tarantino (23 de ani), ambele înotătoare au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot după incident.

Cele două au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore și au recunoscut acest lucru. Au fost arestate de poliţia din Singapore pe 14 august și s-au întors în Italia pe 20 august, după intervenţia autorităţilor italiene.

Pentru că au fost cooperante în timpul anchetei, Comisia Disciplină a Federaţiei Italiene de Înot ”a decis să le suspende din toate activităţile pentru 90 de zile, cu efect imediat”, arată Federaţia într-un comunicat.

Într-o declaraţie dată pe reţelele sale de socializare, după întoarcerea în Italia, Benedetta Pilato a explicat că a fost „implicată (în acest furt) împotriva voinţei sale.

„Din această experienţă, am învăţat lecţii importante despre prudenţă, responsabilitate individuală şi valoarea oamenilor din jurul meu”, a scris ea.