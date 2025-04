Cancerul în gât și simptomele sale

Decesul lui Val Kilmer la 65 de ani, după o lungă luptă cu un cancer la gât, atrage atenția asupra unui fapt. Boala care l-a chinuit pe star poate să se fi instalat într-un organism fără ca purtătorul să-și dea seama. De altfel, și Kilmer dezvăluia că a aflat că are cancer abia după ce a tușit cu sînge.

Fiica sa Mercedes Kilmer a dezvăluit că starul a murit de pneumonie, boală care a urmat unui cancer agresiv localizat în gât.

Starul a fost diagnosticat cu cancer la gât în ​​2014 și a suferit o intervenție chirurgicală, inclusiv o traheotomie, care i-a afectat semnificativ capacitatea de a vorbi, iar ulterior i s-a spus că a scăpat de boală.

Kilmer a suferit atât radioterapie și chimioterapie, cât și o traheostomie – o procedură prin intermediul căreia i s-a creat o gaură artificială în gât pentru a-l ajuta să respire.

Aceasta i-a deteriorat definitiv corzile vocale și i-a modificat pentru totdeauna vocea.

Medicii au avertizat recent că văd cazuri de cancer la gât la „pacienți mult mai tineri”.

Fumatul, alcoolul și virusul papiloma uman (HPV) – un virus în mod normal inofensiv care se răspândește pe cale sexuală și prin contact cu pielea – sunt cauzele principale.

Iată principalele simptome:

Pentru mulți oameni, primul simptom vizibil este durerea în gât, dar experții avertizează că o durere de ureche este un semn de avertizare mai puțin cunoscut.

O voce răgușită

Potrivit Cancer Research UK, o voce răgușită sau răgușită este unul dintre cele mai comune simptome ale cancerului. Oricine observă că a avut o voce răgușită de mai bine de trei săptămâni este îndemnat să vorbească cu medicul de familie.

Durere/arsură la înghițire

Chinul de a înghiți mâncarea este un alt simptom comun. Unii oameni spun au senzația că ceva le este blocat în gât sau că mâncarea li se lipește de el. Alții pot observa o senzație de arsură la înghițire.

Cu toate acestea, Cancer Research UK avertizează, de asemenea, că descoperirea unui nodul sau umflarea gâtului sunt, de asemenea, semne pentru a vizita un medic.

O tuse care nu dispare

Multe boli – de la febra fânului și răceala obișnuită până la bronșită – produc tuse recurentă.

Dar o tuse cronică, adică una care persistă mai mult de trei până la opt săptămâni, uneori chiar și luni de zile trebuie să dea de gândit.

Medicii spun de multă vreme că tusea cronică trebuie diagnosticată și tratată înainte de a persista prea mult.

Kilmer a detaliat anterior cum nu știa că are cancer la gât până când într-o zi a tușit cu „sânge coagulat” și a chemat o ambulanță înainte de a leșina.

Apoi s-a trezit într-un spital din Santa Monica după o traheotomie de urgență pentru cancer la gât.

Nod în gât

La unii pacienți cu cancer de gât, un nod în gât poate fi primul semn al bolii.

Un nodul poate semnala diferite afecțiuni, de obicei ganglioni limfatici umflați din cauza unei infecții.

Cu toate acestea, medicii spun că dacă nodul crește în dimensiune sau se simte dur, nu reușește să dispară sau este dureros sau sensibil la atingere, ar trebui verificat imediat de un profesionist din domeniul sănătății.

Atunci când un nodul în gât este însoțit de alte simptome, cum ar fi oboseală sau dificultăți la înghițire, trebuie solicitată și asistență medicală.

Dificultăți de respirație

In cazul in care cancerul este situat sub corzile vocale, poate determina pacienții să se simtă fără suflare, să aibă o respirație mai zgomotoasă și să sufere de o tuse persistentă.

În unele cazuri, oamenii pot avea o tuse care nu dispare sau respirația lor poate deveni mai dificilă sau zgomotoasă.

Dar, în orice caz, lipsa de aer este un simptom grav care nu trebuie ignorat, avertizează Cancer Research.

„În cele mai multe cazuri, nu va fi cancer, dar dacă este, găsirea lui într-un stadiu incipient poate face o diferență reală”.

Pierdere în greutate inexplicabilă

Pierderea în greutate este un semn comun al multor tipuri de cancer și foarte puțin probabil să fie singurul semn al cancerului laringian.

Acest simptom poate fi rezultatul consumului mai redus de alimente din cauza durerii sau a dificultăților de a înghiți.

Dacă pierdeți neintenționat mai mult de cinci la sută din greutatea corporală normală sau mai mult de 4,5 kg în mai puțin de un an, ar trebui să vă consultați medicul, recomandă experții.