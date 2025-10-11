Măselele de minte apar, de obicei, între 17 și 25 de ani. Acestea sunt ultimele măsele care erup și, din păcate, nu întotdeauna au suficient spațiu pentru a se alinia corect în arcadă. Din acest motiv, ele sunt frecvent asociate cu dureri, inflamații sau complicații dentare.

În multe cazuri, extracția măselelor de minte este o măsură preventivă, recomandată de medicul stomatolog înainte de apariția simptomelor severe. Printre principalele motive pentru care se recomandă extracția se numără:

-Lipsa spațiului în arcadă, care duce la împingerea dinților vecini;

-Eruția parțială, când o parte a măselei rămâne acoperită de gingie și creează un mediu propice pentru bacterii;

-Infecții gingivale repetate (pericoronarite);

-Durere, inflamație sau migrenă cauzată de presiunea măselei incluse;

-Afectarea dinților alăturați, mai ales prin carii greu de igienizat;

-Risc ortodontic, în special pentru persoanele care au purtat aparat dentar.

Când se scot măselele de minte

Potrivit specialiștilor, momentul ideal pentru extracția măselelor de minte este între 18 și 25 de ani, când rădăcinile nu sunt complet formate și vindecarea este rapidă. După vârsta de 30 de ani, osul maxilar devine mai dens, ceea ce face procedura mai dificilă și recuperarea mai lentă.

Totuși, nu toate măselele de minte trebuie scoase. În unele cazuri, dacă acestea sunt aliniate corect, complet erupte și ușor de curățat, pot rămâne în cavitatea bucală fără probleme.

Simptome care pot indica necesitatea extracției:

-Dacă observi următoarele simptome, este important să consulți un medic stomatolog:

-Durere în partea din spate a maxilarului;

-Gingiile inflamate sau umflate;

-Respirație urât mirositoare persistentă;

-Dificultate la deschiderea gurii;

-Gust metalic sau sângerări gingivale;

-Febră ușoară, semn al unei infecții locale.

„Decizia de a extrage o măsea de minte nu se ia doar pe baza disconfortului resimțit de pacient, ci și a evaluării radiologice. Uneori, o măsea poate fi inclusă sau poziționată aproape de un nerv important, iar intervenția trebuie planificată atent. Recomand controlul stomatologic periodic pentru depistarea din timp a eventualelor complicații”, explică dr. Alin Gabor, medic stomatolog.

Extracția se face, de regulă, sub anestezie locală, iar în cazurile complicate se poate recurge la sedare conștientă. Intervenția durează între 20 și 40 de minute.

Recomandările medicului după extracție

-Gheață locală pentru reducerea inflamației;

-Evitarea fumatului și a alimentelor fierbinți;

-Consumul de supe, piureuri și lichide reci;

-Respectarea tratamentului antibiotic și antiinflamator prescris.

„Perioada de vindecare completă durează între 7 și 10 zile, timp în care este esențială igiena orală atentă și controalele postoperatorii”, conchide medicul stomatolog Alin Gabor