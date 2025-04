Carlo Acutis, la același nivel cu Maica Tereza

Carlo Acutis, adolescentul italian ncare a creat website-uri pentru a-și răspândi credința, va fi proclamat luna aceasta primul sfânt al Bisericii Catolice din generația mileniului, fiind ridicat la același nivel cu Maica Tereza și Francisc de Assisi, relatează Reuters marți.

Nu există nicio îndoială că era special, a declarat pentru Reuters mama sa, Antonia Salzano Acutis. Dar în multe privințe, a spus ea, era ca orice alt adolescent.

Acutis, care a învățat numeroase limbaje de programare și a dezvoltat website-uri pentru parohia sa și pentru întreaga Biserică, a murit de leucemie la 15 ani în 2006.

Pe măsură ce reputația sa de om pios creștea și avansa pe calea oficială spre sfințenie, trupul său a fost mutat în orașul Assisi din centrul Italiei, conform ultimei sale dorințe.

A fost înmormântat acolo, cu un mulaj de ceară cu chipul său peste corp, purtând bluză de trening, blugi și adidași. De atunci, mulțimile s-au adunat în fața sicriului transparent.

Alți zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe la slujba de canonizare în Piața Sfântul Petru pe 27 aprilie. Oficialii de la Vatican speră că papa Francisc, care încă este în recuperare după o dublă pneumonie gravă, va prezida ceremonia.

Dar dincolo de toate ceremoniile și venerația, motivul principal al interesului față de Carlo este că trăia aceeași viață ca alți adolescenți din anii 2000 care se luptau să se integreze la școală, a declarat mama sa.

‘Carlo era un copil obișnuit la fel ca ceilalți. Obișnuia să se joace, să aibă prieteni și să meargă la școală. Dar calitatea lui extraordinară a fost faptul că a deschis ușa inimii sale lui Iisus și l-a pus pe Iisus pe primul loc în viața sa’.

‘El a folosit această abilitate pentru a răspândi vestea bună, Evanghelia’, a adăugat ea. ‘A vrut să îi ajute pe oameni să aibă mai multă credință, să înțeleagă că există o viață după moarte, că suntem (călători) în această lume’.

Antonia Salzano Acutis a mai spus că fiul ei s-a dedicat ajutării oamenilor nevoiași și le-a cerut și părinților să doneze săracilor.

‘Era foarte sever cu el însuși … Dacă voiam să cumpăr două perechi de pantofi, el spunea, nu, una este suficientă’.

Reputația lui Akutis a crescut și mai mult atunci când, după moartea sa, au fost înregistrate miracole atribuite mijlocirii sale pe lângă Dumnezeu.

Oficiali ai Bisericii au spus că a avut loc vindecarea unui băiat brazilian de patru ani cu o gravă malformație pancreatică și a unei femei din Costa Rica de 21 de ani care putea să moară în urma unui accident cu bicicleta.

Mamele băiatului și femeii s-au rugat amândouă la Acutis pentru ajutor, conform autorităților de la Vatican.

‘Lumea (arată) un mare interes pentru acest tânăr’, a declarat episcopul Domenico Sorrentino, care conduce Episcopia Catolică din Assisi. ‘Cred că totul pornește de la zâmbetul său’.

‘Când suntem cu adevărat convinși că suntem salvați de Iisus, trebuie să fim bucuroși, trebuie să fim fericiți’, a afirmat Sorrentino pentru Reuters. ‘Acutis reușește să ofere … tinerilor această imagine a unui creștin adevărat’.

Presupuse moaște ale lui Acutis – descrise ca părți din hainele sale și chiar din trupul său – au început să apară online, unele de vânzare pe site-uri de licitație precum eBay.

Sorrentino a denunțat vânzarea moaștelor ca fiind ‘groaznică’ și a spus că a cerut poliției să confiște obiectele respective.

Catolicii folosesc astfel de relicve ca ajutor în rugăciune. Vânzarea lor este interzisă de Biserică.

‘În Assisi, tineri credincioși au spus că au venit să-l vadă pe Acutis cu ochii lor, căutând inspirație și un exemplu.

‘Am simțit o puternică emoție văzând un băiat mai tânăr decât mine trăind o viață fericită … în ciuda bolii sale’, a spus Emanuele Iaquaniello, un tânăr de 18 ani din Frosinone, oraș din sud-estul Romei. ‘El a fost cu siguranță un exemplu și un simbol al tăriei pentru toți oamenii, nu doar pentru adolescenți’.

Lorenzo Dalia, care are tot 18 ani și este din Monte San Giovanni Campano, a spus că a fost emoționat să vadă mormântul unui adolescent care va deveni sfânt. ‘Am rămas uimit să văd o asemenea credință atât de mare la acea vârstă’, a mărturisit el.

