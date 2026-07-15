Cațavencii.ro: La campionatul mondial de fotbal se întâmplă lucruri cu mult mai importante decât fotbalul

La campionatul mondial de fotbal se întâmplă lucruri cu mult mai importante decât fotbalul, care ne anunță viitorul: va fi tot mai rău

Redactia Cotidianul - redactor
Cațavencii.ro: La campionatul mondial de fotbal se întâmplă lucruri cu mult mai importante decât fotbalul

sursa: Cațavencii.ro

La campionatul mondial de fotbal se întâmplă lucruri cu mult mai importante decât fotbalul, care ne anunță viitorul: va fi tot mai rău

Campionatul mondial de fotbal masculin își făcea treaba lui de campionat mondial de fotbal. Se ranforsa spiritul tribal din Qatar până în Capul Verde, se regrupau energiile naționale, dădea din coadă secolul XX, era frumos. În plus, jocul popular era pe picioare bune, de la Kane la Bellingham, de la bătrânul Messi la și mai bătrânul Cristiano Ronaldo, de la Yamal la Mbappé și Dembélé. Chiar era un campionat drăguț, cu fiestele sale mexicane, prețurile obscene la bilete și efortul lui D. Rice de la englezi, supranumit pe bună dreptate „Calul”. Și a trebuit să intre în scenă plăvanul portocaliu, fiindcă nici nu se putea altfel.

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