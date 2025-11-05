UPDATE 10.18 Judecătorii CCR au amânat decizia privind pensiile private ale românilor pentru data de 12 noiembrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție susține că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanților, iar administratorii fondurilor au doar drept de gestiune. Statul exercită doar supraveghere, fără a dispune de aceste active.

Limitarea valorii pensiilor și crearea unor fonduri de plată separate sunt considerate de ICCJ ingerințe nejustificate, echivalente cu o expropriere indirectă.

AUR acuză guvernul de „furtul pensiilor”

Reprezentanții AUR afirmă că Legea adoptată afectează pensiile românilor din Pilonul II și III și că beneficiarii reali sunt administratorii fondurilor și statul, care ar putea încasa comisioane suplimentare și controla fondurile.

„Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani şi o pedepsire a celor care au muncit cinstit şi au pus bani deoparte. În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”, au transmis cei de la AUR.

Reguli noi pentru fondurile și plata pensiilor private

Proiectul adoptat de Camera Deputaților stabilește modul de organizare și funcționare a fondurilor de plată a pensiilor private.

Articolul 55 permite membrilor să primească o plată unică de maximul 30% din activul lor, cu excepția bolnavilor oncologici, care pot solicita 100% din suma acumulată. Pensia se plătește lunar, pe o perioadă de opt ani, iar cheltuielile legate de plată, inclusiv în străinătate, sunt suportate de beneficiar.

ÎCCJ atrage atenția asupra efectelor legii privind pensiile private

Magistrații arată că participanții și-au planificat viitorul financiar pe baza cadrului legal existent, care garanta proprietatea privată. Modificarea bruscă a regulilor, fără consultare publică și perioadă de tranziție, afectează încrederea cetățenilor și contravine principiului securității juridice. Orice ingerință în proprietate trebuie să fie justificată, proporțională și să urmărească un scop legitim de interes public.