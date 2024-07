Ce a descoperit presa din Brăila despre doctoriţa ucisă

Imperiul din spatele crimei. Sotii Gavril aveau de impartit „milioane de euro”, scrie infobraila.ro.

Doctorita Marina Gavril, ucisa in cabinetul din Braila pe 16 iulie, si sotul ei aveau un palat de lux dedicat stomatologiei la Galati. Intr-un imobil de lux functionau, apartinand unui brailean, despre care, sustin surse, ar fi chiar sotul acesteia sau poate “amicul american” cu care acesta se afla la un restaurant in afara orasului in momentul comiterii crimei, noteaza publicatia.

Cei doi soti cu venituri declarate de cateva mii de euro, egale cu cheltuieleile, stateau intr-un palat si munceau in altul.

Sotii Gavril nu s-au mutat intr-un cartier rau famat, „asa cum sustin proastele si prostii de la televiziunile de stiri”, ci intr-o zona linistita din Braila, fix langa un liceu intesat cu camere video, pe o strada cu vegetetatie unde salasuies intr-un conac brancovenesc.

In prima faza, s-a spus ca femeia ar fi fost ucisa seara, dar sursele Infobraila sustin, fara echivoc, ca fapta s-a petrecut cu putin timp inainte de orele 18.00.

Cert este ca criminalul nu a fost identificat, motiv pentru care Politia este aspru criticata. Criminalul a disparut cu telefonul femeii. Nu se stie exact pe ce pista merg anchetatorii, dar unele voci din spatiul public nu se feresc sa spuna ca ar putea fi vorba de un asasinat la comanda.

Moartea medicului stomatolog din Brăila a survenit ca urmare a insuficienţei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externă masivă, existând mai multe plăgi la nivelul gâtului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cuţit, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, în urma necropsiei efectuate asupra cadavrului.

Asa arata adevarata clinica a doctoritei Gavril Marina si a sotului ei.

Asa arata intrarea in modestul cabinet al sotilor Gavril din Galati.

Aici este sediul social al firmei doctoritei Gavril, dar si locuinta acesteia obtinuta din 0 profit pe luna

Doctorita ucisa