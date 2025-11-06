Ce a vorbit Bolojan cu afaceristul acuzat de corupție

„Ușor trac” din partea premierului

Bolojan a recunoscut că a avut „un ușor trac” în timpul discuției, deoarece Bogos a ridicat și aspecte care nu țineau strict de zona politică, fiind mai mult o prezentare generală a dificultăților întâmpinate în afaceri.

În ciuda acestui fapt, premierul a precizat că nu au fost discutate teme de interes politic direct și nu s-a întâmplat nimic deosebit.

Prim-ministrul a clarificat că întâlnirile cu persoane din afaceri sau politică sunt parte din activitatea sa zilnică, dar a subliniat că nu are cum să știe toate detaliile despre cei care însoțesc persoanele care solicită audiențe. Bolojan a menționat că orice persoană care folosește aceste întâlniri pentru a „brava” sau a anunța relații trebuie să își asume responsabilitatea, în timp ce instituțiile statului trebuie să își facă datoria.

”Preşedintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audienţă, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El, fiind un om care ar putea să candideze în judeţul Vaslui şi, dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri în permanenţă cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu preşedinţi de organizaţii, cu oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obişnuită. A fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai ştiu exact, şi domnul Barbu, pe care îl ştiam de mulţi ani de zile, cum îi cunosc pe toţi, el are o vechime destul de mare şi vă daţi seama, când eşti de 30 de ani în PNL, îi cunoşti pe toţi membrii de partid, cel puţin pe cei care sunt diferite structuri centrale, preşedinţi de organizaţii şi aşa mai departe”, a povestit Ilie Bolojan la Digi24.

”A venit la mine cu acest domn, al cărui nume, la data respectivă, vă daţi seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuţiile de natură generală, să spunem, dânsul şi-a prezentat compania, ce face şi problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta, da? A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute şi ne-am dat mâna şi a plecat mai departe. (..) Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autorităţile publice din zona respectivă”, a mai spus premierul.

Context

Președintele interimar al filialei PNL Vaslui, Mihai Barbu, este anchetat pentru fapte de corupție – instigare la șantaj și trafic de influență. Joi, fostul oficial liberal a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Tocmai din acest motiv, există un interes public însemnat pentru conexiunile recente cu premierul țării.

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a povestit joi, la Antena 3 CNN, că a mers cu Fănel Bogos în audiență la premierul Ilie Bolojan pentru a i-l prezenta drept un posibil candidat din partea PNL.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am vazut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor. Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern”, a povestit Mihai Barbu.

Totul a început în data de 23 septembrie, când cei doi au fost la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul. Despre motivele acesteia a vorbit joi însăși Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Conform acesteia, motivul invocat de Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, pentru întâlnirea pe care a cerut-o premierului la Palatul Victoria pe 23 septembrie a fost reprezentat de chestiuni politice. Aceasta a mai precizat că la întâlnire a participat și omul de afaceri Fănel Bogos. Dogioiu a spus că nu știe dacă premierul cunoștea dinainte că la discuții va participa și omul de afaceri.

Ioana Dogioiu a infirmat că premierul ar fi ieșit din ședința de guvern pentru a se întâlni cu cei doi, așa cum a apărut în spațiul public.

„Nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat patru ore, în afară de cele de coaliție. Domnul premier nu are cunoștință de nicio sumă cerută pentru o audiență”, a explicat aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a mai declarat că nu a existat nicio întâlnire între cei trei la sediul PNL, așa cum se arată în documentele procurorilor.

„Nu știu dacă premierul a discutat cu domnul Barbu după apariția în spațiul public a subiectului”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Totodată, aceasta a precizat că nu știe dacă premierul cunoștea în mod cert că Mihai Barbu vine însoțit Fănel Bogoș .„Este consemnat în registre, deci nu a venit clandestin”, a completat aceasta.

„Nu am cunoștință de alte întâlniri cu oameni de afaceri intermediate politic”, a spus, de asemenea, Ioana Dogioiu.

Întrebată și ce chestiuni politice a discutat omul de afaceri Fănel Bogos cu premierul, având în vedere că nu este membru de partid, Ioana Dogioiu a precizat că nu are acces la conținutul discuțiilor premierului.

Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență în formă continuată, după ce ar fi încercat să obțină retragerea unor sancțiuni aplicate fermei sale în urma unui focar de salmoneloză. Bogos a încercat să determine schimbarea directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.