Ce alegem: blatul rușinii sau lupta dreaptă cu Slovacia? Am pierdut cu Belgia, nu este nici pe departe o dramă, mai ales că dacă Dennis Man marca la acea imensă ocazie singur cu portarul la 1-0 pentru ei sau VAR-ul atât de scrupulos la acest turneu final semnaliza clarul henț al belgienilor din propriul careu tot la 1-0, cine știe ce dezondământ nemeritat ar fi avut partida.

Pentru că trebuie să fim corecți, să spunem că o Belgie la potențialul ei, nu varianta nereușită din partida cu Slovacia este una dintre cele mai bune echipe naționale de pe continent. Noi am luptat, nimic de reproșat la acest capitol, dar e clar că nu ne apropiem nici un moment de valoarea diavolilor roșii. Acum euforia cu Ucraina s-a risipit, trebuie să facem la fel și cu prea marile așteptări de la meciul cu Belgia și să ne concetrăm pentru partida de miercuri, cu Slovacia, care va fi momentul adevărului.

România are foarte multe șanse de a se califica în optimi. Sincer, pare mult mai greu să nu o facă, dar noi, din păcate, avem destule exemple de meciuri în care trebuia să deschidem șampania și până la urmă am băut din cucuta incredibilelor ratări. Ultima, așa mai proaspătă, chiar la precedentul EURO, 2016, la care am fost, unde ne-a bătut Albania în ultimul meci și ne-a trimis acasă de pe ultimul loc.

Cum spuneam, este o imensitate de posibilități de a avansa din grupe însă majoritatea ar implica o rezolvare deloc onestă a partidei. Se vedea asta cu ochiul liber, dar a vrut să o arunce ca o săgeată pentru privirile tuturor un ziarist spaniol pe contul său, urmărit de milioane de oameni.

Varianta unui egal între „tricolori” și slovaci a fost adusă în discuție pe contul de X numit „MisterChip”. Este pagina controlată de Alexis Maria Martin-Tamayo Blazquez, unul dintre cei mai importanți jurnaliști spanioli, cu peste 3,5 milioane de urmăritori pe rețeaua socială menționată.

„Cu un egal în ultima etapă, România și Slovacia merg împreună mai departe și elimină pierzătoarea duelului Belgia – Ucraina. Dacă ambele partide se încheie la egalitate, toate termină peste Ucraina. Pare un blat perfect”.

Haideți să vedem dacă suspiciunile privind un egal de salon care duce ambele echipe mai departe ar fi sau nu întemeiate. O simulare a tuturor variantelor de rezultate pentru ultima etapă poate că ne lămurește mai mult, dacă nu pe deplin.

Belgia o bate pe Ucraina, clasamentul ar arăta: Belgia (6), România (4), Slovacia (4), Ucraina (3).

Ucraina o bate pe Belgia, clasamentul ar arăta: Ucraina (6), România (4), Slovacia (4), Belgia (3)

Belgia face egal cu Ucraina, clasamentul ar arăta: România (4)/Belgia (4), Slovacia (4), Ucraina (4).

Ucraina ar fi marea perdantă. Are cel mai slab golaveraj. În proporție de 99%, cu 4 puncte se califică în optimile de finală și ocupanta locului 3. Sunt șanse mari ca „tricolorii” să meargă mai departe și cu un eșec. Condiția obligatorie este ca Belgia să o învingă pe Ucraina! Apoi ar depinde de jocul rezultatelor.