Ce se va întâmpla după moțiunea PSD-AUR. Scenariul vehiculat de PNL

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a lansat în spațiul public, printr-o postare pe Facebook, ceea ce el numește „planul secret al Alianței PSD-AUR până în 2028”.

Conform lui Muraru, alianța dintre PSD și AUR nu este doar una conjuncturală, așa cum declară membrii ambelor partide. Ar fi vorba, de fapt, despre un plan clar, articulat și structurat în trei etape „pentru preluarea tuturor instituțiilor în următorii 3 ani”.

Moțiunea ar reprezenta doar „pregătirea terenului pentru o normalizare treptată a unei agende iliberale” prin ”unificarea electoratelor <suveranist> și <etatist>, blocarea reformelor structurale și recâștigarea controlului asupra întregului aparat de stat.”

Alexandru Muraru consideră că este un prim pas, dintr-un traseu etapizat care vizaeză anul 2028, ca moment de captură totală a puterii politice.

„PSD a înțeles în ultimele luni că prezența sa într-o majoritate pro-europeană îi va diminua șansele exitențiale atât timp cât AUR a transferat deja cea mai mare parte a electoratului PSD și că va trece curând la transferul primarilor și a activelor electorale. Singura șansă ca PSD să conserve ce mai are este formalizarea etapizată a relației cu AUR”, se arată în postare.

Cele trei etape pentru preluarea totală a puterii

Alexandru Muraru prezintă cele trei etape în urma cărora alianța dintre PSD și AUR ar urma să preia puterea totală în stat.

Etapa I (2026 – mijlocul lui 2027): Instalarea și normalizarea colaborării

”Prima etapă vizează instalarea unui guvern minoritar PSD, fie condus de un premier politic, fie de un tehnocrat, susținut tacit de AUR din opoziție. Această formulă este esențială pentru a evita costurile politice ale unei alianțe explicite, dar permite în același timp coordonarea deciziilor strategice.” Etapa II (mijlocul lui 2027 – începutul lui 2028): Formalizarea și ofensiva instituțională „A doua etapă marchează trecerea de la cooperare tacită la aliniere politică explicită. Instalarea unui guvern PSD-AUR consolidat, cu miniștri AUR în cabinet, cu demararea proiectului pentru 2028. Această etapă este urmată probabil de primele tensiuni instituționale majore cu șeful statului. Președintele va fi, inevitabil, ținta unor atacuri și a repoziționărilor politice pentru 2028, într-un context marcat de pasivitatea sa instituțională, de precedentul periculos al anului 2027 (formalizarea alianței guvernamentale PSD-AUR) și de slăbirea mecanismelor de apărare constituțională, pe care șeful statului le confirmă aproape cu fiecare criză sau situație politică pe cazare este chemat sa o arbitreze.”

Etapa III (2028): Momentul decisiv – suspendare, alegeri și capturarea totală a puterii

„Ultima etapă este una de maximă intensitate politică și socială. În scenariul conturat, suspendarea Președintelui devine instrumentul central pentru declanșarea unei secvențe electorale sincronizate: referendum de demitere, alegeri locale și parlamentare organizate concomitent sau în proximitate. Următorul pas logic este propulsarea unui candidat cu profil radical către funcția prezidențială în 2028.”

Concluzii: Articularea deliberată a unui bloc politic cu ambiții hegemonice

La finalul postării, Alexandru Muraru, mai atrage încă o dată atenția asupra faptului că alianța dintre PSD și AUR nu este una de conjunctură, ci urmărește acapararea totală a puterii, iar moțiunea de cenzură este doar declanșatorul unui proces mult mai amplu, care slujește acest scop.

„În acest cadru, anul 2028 nu este doar un orizont electoral, ci punctul de inflexiune al unui proiect sistemic. Dacă este dus la capăt, el nu produce doar o alternantă la guvernare, ci o schimbare de paradigmă – cu efecte de durată asupra direcției și echilibrului instituțional al României. Va fi practic cea mai amplă după 20 de ani de la aderarea României la UE confirmând o frână in calea modernizării si a democratizării țării pentru mulți ani înainte.”, se arată în finalul postării.