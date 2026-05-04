Ce se va întâmpla după moțiunea PSD-AUR. Scenariul vehiculat de PNL

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a lansat în spațiul public, printr-o postare pe Facebook, ceea ce el numește „planul secret al Alianței PSD-AUR până în 2028”.
Conform lui Muraru, alianța dintre PSD și AUR nu este doar una conjuncturală, așa cum declară membrii ambelor partide. Ar fi vorba, de fapt, despre un plan clar, articulat și structurat în trei etape „pentru preluarea tuturor instituțiilor în următorii 3 ani”.
Moțiunea ar reprezenta doar „pregătirea terenului pentru o normalizare treptată a unei agende iliberale” prin ”unificarea electoratelor <suveranist> și <etatist>, blocarea reformelor structurale și recâștigarea controlului asupra întregului aparat de stat.”
Alexandru Muraru consideră că este un prim pas, dintr-un traseu etapizat care vizaeză anul 2028, ca moment de captură totală a puterii politice.
„PSD a înțeles în ultimele luni că prezența sa într-o majoritate pro-europeană îi va diminua șansele exitențiale atât timp cât AUR a transferat deja cea mai mare parte a electoratului PSD și că va trece curând la transferul primarilor și a activelor electorale. Singura șansă ca PSD să conserve ce mai are este formalizarea etapizată a relației cu AUR”, se arată în postare.
Cele trei etape pentru preluarea totală a puterii
Alexandru Muraru prezintă cele trei etape în urma cărora alianța dintre PSD și AUR ar urma să preia puterea totală în stat.
Etapa I (2026 – mijlocul lui 2027): Instalarea și normalizarea colaborării
Etapa II (mijlocul lui 2027 – începutul lui 2028): Formalizarea și ofensiva instituțională
Concluzii: Articularea deliberată a unui bloc politic cu ambiții hegemonice
La finalul postării, Alexandru Muraru, mai atrage încă o dată atenția asupra faptului că alianța dintre PSD și AUR nu este una de conjunctură, ci urmărește acapararea totală a puterii, iar moțiunea de cenzură este doar declanșatorul unui proces mult mai amplu, care slujește acest scop.
„În acest cadru, anul 2028 nu este doar un orizont electoral, ci punctul de inflexiune al unui proiect sistemic. Dacă este dus la capăt, el nu produce doar o alternantă la guvernare, ci o schimbare de paradigmă – cu efecte de durată asupra direcției și echilibrului instituțional al României. Va fi practic cea mai amplă după 20 de ani de la aderarea României la UE confirmând o frână in calea modernizării si a democratizării țării pentru mulți ani înainte.”, se arată în finalul postării.
Muraru trebuie sa-l credem este genial…
‘…alianța dintre PSD și AUR nu este doar una conjuncturală…’ – daca aveti numarul necesar de parlamentari, creati un nou ‘cordon sanitar’, asa cum ati creat si vechiul cordon, cu pesedistii. Daca nu aveti asa ceva, apelati la ce-a spus fostul vostru sef de partid, inainte de a fi ales presedintele Romaniei: ‘Ghinion!’…’Ghinion pentru mine’.
Dacă acest Muraru va prezenta o inițiativă votată , una singură , care să fie utilă romănilor alegători , eu plec în Africa .
