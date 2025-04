Ce spune Bolojan despre ”Turul 2 înapoi”

Preşedintele interimar Ilie Bolojan s-a declarat convins că România nu va ajunge în situaţia de a anula pentru a doua oară un scrutin prezidenţial, iar despre anularea hotărârii emise de Curtea de Apel Ploieşti spune ca ”n-a făcut decât să aducă lucrurile în sistemul de justiţie într-o logică normală”.

Bolojan a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV, dacă România riscă să anuleze şi alegerile prezidenţiale programate în luna mai.

”Cu siguranţă nu. Nu există niciun fel de motiv până în momentul de faţă să se pună o astfel de problemă. Dar, într-adevăr, această decizie a judecătorului de la Curtea de Apel din Ploieşti a fost de natură… nu să suspende procedura electorală, dar e clar că a fost generatoare de discuţii inutile. Şi, fără să comentez decizii ale instanţelor, pentru că în aceşti ani de politică totdeauna am fost rezervat pe această chestiune, este cu siguranţă o decizie foarte discutabilă din foarte multe puncte de vedere”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta se arată convins că ”ordinea într-o ţară este totuşi menţinută şi de respectarea legilor, a prevedelor din Constituţia ţării respective, pentru că, totuşi, Curtea Constituţională, cu toate imperfecţiunile ei, cu toate criticile pe care le putem aduce, cu toate discuţiile legate de faptul că o decizie a fost mai bună sau mai proastă, are o anumită poziţionare în Constituţia României”.

Conform preşedintelui interimar ”a contesta o anumită ierarhie de legi înseamnă efectiv să conteşti regulile”.

”Întotdeauna între anarhie, pentru că la asta ajungem dacă nu se mai respectă nimic, şi o ordine imperfectă este de preferat întotdeauna ordinea imperfectă. Până nu vezi ce înseamnă efectele unei anarhii, ale unor lucruri care nu mai pot fi controlate, nu apreciezi ce înseamnă ordinea”, a mai declarat preşedintele interimar, adăugând că hotărârea Înaltei Curţi de a anula decizia Curţii de Apel Ploieşti ”n-a făcut decât să aducă lucrurile în sistemul de justiţie într-o logică normală”.

Bolojan a afirmat că, deşi toate procesele similare de pe rolul tuturor instanţelor vor avea acelaşi rezultat, decizia Curţii de Apel Ploişti a avut un efect subsidiar: ”de a mai crea nişte perturbaţii de tip electoral”.

”Orice fel de chestiune de genul acesta, care nu face decât să genereze nişte emoţii, poate să influenţeze într-o manieră sau alta o prezenţă la vot, o resuscitare a unor temeri, a unor furii, ceea ce poate, la un moment dat, într-adevăr, să aibă un efect la un scor strâns asupra alegerilor”, a mai declarat Bolojan.

Chestionat dacă mai este posibilă, în oricare dintre scenarii, reluarea turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul trecut – cu Călin Georgescu şi Elena Lasconi – Bolojan a declarat: ”Din punctul meu de vedere, şi nu e vorba de o părere personală, este o părere care ţine de ordinea constituţională, aşa ceva nu mai este posibil sub nicio formă, pentru că a fost o chestiune care a fost tranşată acum cinci luni de zile”.

Despre susținerea lui Crin Antonescu

Ilie Bolojan nu consideră că a încălcat Constituția când s-a afișat în campania electorală alături de candidatul Alianței ”România Înainte”, Crin Antonescu, acesta afirmând că ”omul Ilie Bolojan are dreptul la o opțiune”.

”Nu am încălcat-o și eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică, de 20 de ani. De ce? Dacă ați văzut și la Primărie, și la Consiliul Județean, și la Președinția României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituții. În administrația publică locală am făcut exclusiv administrație. Aici nu fac decât să onorez această funcție și nu am încurcat niciodată partea de responsabilități și Instituția Președinției nu a fost implicată deloc în campania prezidențială și asta o să fac până în ultima clipă din respect pentru cetățenii României, din respect pentru opțiunile lor diferite, asta este o chestiune certă”, a spus Bolojan, sâmbătă, la Prima Tv.

Omul Ilie Bolojan are dreptul însă la o opțiune – a arătat el.

”Și atunci am spus și nu mă ascund de această chestiune: eu în aceste alegeri îl voi vota pe Crin Antonescu. Dar nu am făcut campanie pentru asta, nu am demolat ceilalți candidați și cred că pot să spun ca un cetățean, așa cum fiecare are dreptul, că am încredere într-un candidat dacă îl cunosc de peste 20 de ani, cred că este un om responsabil, un om echilibrat, care înțelege că președintele României trebuie să colaboreze cu o majoritate parlamentară. (…) Dar asta nu înseamnă deci că am încălcat ceva și că nu am dreptul. Mie mi se pare că e și o formă de respect pentru cei care au încredere în mine. (…) Și la urma urmei, suntem oameni diferiți, cu opțiuni diferite, dar una este să ai o poziție personală și alta este să bagi o instituție în campanie și să încurci lucrurile, ceea ce nu am făcut”, a precizat președintele interimar.