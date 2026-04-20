Ce spune singurul lider PSD care l-a susținut pe Bolojan: Votul PSD, o manipulare

Contactat telefonic de Cotidianul, Constantin Toma și-a exprimat punctul de vedere față de votul social-democraților.

„A fost o manipulare în toată tabăra PSD. A fost mai ceva ca la campania electorală. Au venit «Hai să facem treaba asta. Ăsta-i Omul Negru, Bolojan! Hai să-l dăm afară!». În primă fază scăpăm și de USR, dar să nu ne luăm prea multe ținte de-o dată, hai să începem cu Bolojan și vedem ce facem pe urmă…Probabil că a doua țintă e USR-ul” a declarat, pentru Cotidianul, Constantin Toma.

Singurul lider PSD susținător al lui Bolojan, despre PSD în opoziție

Constantin Toma susține că cel mai probabil, după votul de astăzi, PSD va intra în opoziție. Această decizie va costa însă partidul.

„Acum ce să mai facem? O să intrăm în opoziție și vom rămâne acolo, iar când ne vom scula, ne vom scula cu un vot probabil de 10%. Avem toate șansele, pentru că un PSD în opoziție, opoziție care este ocupată acum de AUR și cu toate partidele care sunt pe lângă AUR, nu va face bine PSD-ului”, spune Constantin Toma.

Mai mult, edilul din Buzău precizează faptul că societatea va avea de suferit în urma înlăturării premierului Bolojan: „Oamenii vor avea de suferit. Au început să crească ușor dobânzile la împrumuturile pe care le facem. Este un an greu, de-abia începusem să ne liniștim cât de cât, și a venit acest vot care trimite țara într-o criză generală”.

„A fost ca la congres”

Constantin Toma susține că PSD a contribuit la rându-i la situația dificilă pe care o traversează în prezent România.

„Iar astăzi a fost așa, ca la un congres. S-a început cu imnul național să arate cât de prost a condus Bolojan. În condițiile în care și noi am participat la această situație proastă în care este România, inclusiv actualul Guvern, condus din Bolojan, dar jumătate din el e condus de PSD. Nici măcar nu s-a respectat acordul politic. Nu se mai recunoaște asta.”