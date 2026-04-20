Ce spune singurul lider PSD care l-a susținut pe Bolojan: Votul PSD, o manipulare

PSD a votat pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan. Decizia a fost criticată însă de unele voci din rândurile social-democraților.

De Mihai Dima
Constantin Toma, singurul lider PSD susținător al lui Bolojan FOTO Captură Antena3

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, este unul dintre puținii lideri PSD care l-au susținut pe premierul Ilie Bolojan. Acesta consideră că votul prin care partidul său a decis ieșirea din Guvernul condus de Ilie Bolojan este «o manipulare».

Contactat telefonic de Cotidianul, Constantin Toma și-a exprimat punctul de vedere față de votul social-democraților.

„A fost o manipulare în toată tabăra PSD. A fost mai ceva ca la campania electorală. Au venit «Hai să facem treaba asta. Ăsta-i Omul Negru, Bolojan! Hai să-l dăm afară!». În primă fază scăpăm și de USR, dar să nu ne luăm prea multe ținte de-o dată, hai să începem cu Bolojan și vedem ce facem pe urmă…Probabil că a doua țintă e USR-ul” a declarat, pentru Cotidianul, Constantin Toma.

Singurul lider PSD susținător al lui Bolojan, despre PSD în opoziție

Constantin Toma susține că cel mai probabil, după votul de astăzi, PSD va intra în opoziție. Această decizie va costa însă partidul.

„Acum ce să mai facem? O să intrăm în opoziție și vom rămâne acolo, iar când ne vom scula, ne vom scula cu un vot probabil de 10%. Avem toate șansele, pentru că un PSD în opoziție, opoziție care este ocupată acum de AUR și cu toate partidele care sunt pe lângă AUR, nu va face bine PSD-ului”, spune Constantin Toma.

Mai mult, edilul din Buzău precizează faptul că societatea va avea de suferit în urma înlăturării premierului Bolojan: „Oamenii vor avea de suferit. Au început să crească ușor dobânzile la împrumuturile pe care le facem. Este un an greu, de-abia începusem să ne liniștim cât de cât, și a venit acest vot care trimite țara într-o criză generală”.

„A fost ca la congres”

Constantin Toma susține că PSD a contribuit la rându-i la situația dificilă pe care o traversează în prezent România.

„Iar astăzi a fost așa, ca la un congres. S-a început cu imnul național să arate cât de prost a condus Bolojan. În condițiile în care și noi am participat la această situație proastă în care este România, inclusiv actualul Guvern, condus din Bolojan, dar jumătate din el e condus de PSD. Nici măcar nu s-a respectat acordul politic. Nu se mai recunoaște asta.”

Distribuie articolul pe:

12 comentarii

  2. 10% e un procent optimist.Că s-au prostit, asta e clar, lăcomia le-a luat mințile, dar să ai impresia ce-o să-ți mai meargă odată cu luatul pe veresie și mărunțis la săraci, e cam mult, pentru că ecprea puțin probabil să prinzi un împrumut în vremurile astea, fără ceva urât legat de el.

    Răspunde

    1. Îl șantajează inteligența măi băiete.
      Și pe Preafericitul Daniel dacă îl puneți prim ministru nota de plată tot trebuie plătită.
      Să-i mulțumiți lui Ponta care a rescris cărțile de economie, a inventat creșterea economică pe consum.

  4. O golaneala politică.PSD a ajuns sa fie condus de niste „baieti destepti” .Bravo d-lui primar .Dar si incapatanarea lui Bolojan ,de a face asa cum au decis toti in principiu,dar dupa asa cum a vrut numai el,fara explicatii clare ,concise a adus la acest deznodamant.

    Răspunde

  5. PSD trebuie tinut in opozitie pana la urmatoarele alegeri AUR daca e partid de patrioti sa nu faca jocul gorbaciovistilor

    Răspunde

    2. din 5000?
      Mai bine ii spuneau, al 14lea congres!
      Elicopterul, sa vina elicopterul!

    3. Asistăm la îngroparea PSD că partid politic.o să-l pape Aur cu fulgi cu tot

  8. Totul este doar un circ si o batae de joc la adresa romanilor ,care se uita de luni de zile la cum se tavalesc toate partidele politice si dau din maini si picioare ,fara sa faca de fapt nimic ,inafara de galagie si mult praf de stranutat .

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro