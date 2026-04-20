LIVE TEXT Referendumul PSD contra Bolojan, zi decisivă. PSD, PNL și USR se pregătesc de ședințe cruciale

UPDATE 15:15 Un reporter HotNews a pătruns înainte de ședință în sala în care va avea loc congresul PSD în care va fi decisă poziția partidului față de premierul Bolojan. Pe scenă, Sorin Grindeanu își repeta discursul. Reporterul a apucat să filmeze câteva fraze, în care șeful PSD își cerea scuze de la români. Când l-a observat pe jurnalist în sală, Grindeanu a plecat de pe scenă.

„De aceea, le cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat încrederea și care ne-au cerut la schimb doar să nu-i lăsăm singuri. Adevărul este că în ultimele 10 luni PSD și-a diluat identitatea de stânga, stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc.

Orice am spune și oricum am argumenta, românii zic că noi îi ținem în fruntea guvernului și îl ținem pe cel care taie, închide și dă afară. Și mai nou, vinde. A gira la nesfârșit austeritatea este o formă de trădare a propriilor noastre valori. Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie după caz, fie sac de box, fie un rezervor de vot”, spune Sorin Grindeanu, în timpul repetiției.

O ședință ca un congres

UPDATE 15:00: Liderii PSD vor face o întâlnire similară cu cea de la congres, cu mai multe discursuri susținute de cele mai importante persoane din partid. „Momentul adevărului” pentru premierul Bolojan, așa cum îl numesc social-democrații, ar urma să fie transmis live pe Facebook.

Desfășurătorul ședinței:

SORIN GRINDEANU Președintele PSD – intro scurt

MARIAN NEACȘU Viceprim-ministru

FLORIN BARBU Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

BOGDAN IVAN Ministrul Energiei

FLORIN MANOLE Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

RADU MARINESCU Ministrul Justiției

ALEXANDRU ROGOBETE Ministrul Sănătății

CIPRIAN ȘERBAN Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

SORIN GRINDEANU Președintele PSD – discurs principal în jurul orei 18

ALFRED SIMONIS – LIVE TIMIȘOARA Președintele Consiliului Județean Timiș

OLGUȚA VASILESCU Primarul Craiovei

GHEORGHE ȘOLDAN – LIVE SUCEAVA Președintele Consiliului Județean Suceava

VICTOR NEGRESCU Vicepreședintele Parlamentului European

MIHAI GHIGIU Secretarul General Adjunct al PSD

VOT Consultare

PNL intră în ședință la 18

UPDATE 14:55: Liderii PNL au anunțat o întâlnire la ora 18, la sediul din Modrogan 1. De la ora 20 ar urma să susțină declarații de presă.

UPDATE 14:30: Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care îl conduce va susține orice moțiune de cenzură care ar duce la căderea Guvernului Bolojan. Dorința partidului său este să se ajungă la alegeri anticipate, în contextul în care sondajele atribuie formațiunii un scor aproape dublu față de cel obținut în 2024.

„Noi nu suntem pe post de Baba Vanga, nu suntem pe post de analiști politici să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR exprimată în ultimele săptămâni și în ultimele luni rămâne la fel. Ne dorim întoarcerea la democrație, întoarcerea la voința poporului român. Ne dorim alegeri anticipate care cu siguranță vor arăta o altă arhitectură politică”, a declarat George Simion într-o conferință de presă susținută luni.

Parlamentarii AUR vor vota orice moțiune de cenzură și vor depune și ei una.

„Vom vota o eventuală moțiune și vom depune și noi pe a noastră”, a declarat Simion.

Acesta a comentat și declarațiile șefului senatorilor PSD, care susține că social-democrații iau în calcul să depună o moțiune nouă de cenzură.

„Nu mai putem avea încredere în ce spune domnul Zamfir. A spus că va vota moțiunea simplă împotriva doamnei Buzoianu, nu mai putem avea încredere în ce spune domnul Zamfir. Nu avem certitudinea că nu o să vină un mesaj codificat de la Bruxelles.”

Simion ia retorica lui Georgescu

Planul AUR coincide cu cel al liderului suveranist Călin Georgescu. Formațiunea vrea un guvern de „reconciliere” până la alegeri anticipate. Totuși, AUR nu ia în calcul să intre într-o Coaliție cu PSD sau PNL.

„Planul este să avem un guvern de reconciliere până la anticipate, în care să punem pe primul loc economia”, a mai spus Simion.

Întrebat cine ar face parte din acest guvern, dacă AUR nu vrea cu PSD și PNL, Simion a pasat subiectul către Călin Georgescu. AUR crede că CG trebuie să decidă cine ar face parte dintr-un astfel de executiv până la anticipate.

Totodată, liderul AUR i-a acuzat pe cei de la PACE de „amatorism” pentru că n-au reușit să coordoneze moțiunea lor de cenzură cu cea a AUR.

Își asumă Simion guvernarea?

„Nu știu despre ce moțiune PACE este vorba, singura moțiune a opoziției este cea anunțată de noi. Mi se par demersuri amatoriale. Ar trebui și în opoziție să ne profesionalizăm.”

Simion a fost întrebat și dacă și-ar asuma funcția de premier. Liderul AUR l-a băgat însă pe Georgescu la înaintare, dar nu ca premier, ci ca președinte. Liderul AUR a sugerat că are mai multe variante pentru a conduce un executiv.

„Este prematur să fac nominalizări pentru funcția de premier. Am mai mulți oameni în spatele meu, mai valoroși decât cei despre care am auzit în spațiul public. Domnul Georgescu a fost ales ca președinte.”

Știrea inițială: PSD s-a reunit luni la ora 10.00 într-o ședință a Biroului Politic Național. Social democrații au stabilit întrebarea referendumului de la ora 17.00, care va decide soarta premierului Bolojan.

Întrebarea Referendumului PSD

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

*Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?* (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care vor răspunde social-democrații.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat după ședință că întrebarea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Acesta nu a dorit să spună și dacă miniștrii PSD au demisiile pregătite.

„Haideți să ajungem. Înțeleg dorința dumneavoastră de a afla lucruri în plus, dar haideți să le parcurgem pe fiecare dintre ele la momentul potrivit”, a spus Sorin Grindeanu.

Sondaj pe Facebook

La ora 12:25, pe canalul de Facebook al șefului PSD, întrebarea stabilită pentru referendum le era adresată susținătorilor lui Grindeanu.

La ora 14:03, 977 de persoane au votat în favoarea retragerii sprijinului pentru Ilie Bolojan, în timp ce 140 consideră că PSD ar trebui să rămână în spatele premierului.

Liderul senatorilor PSD: Trebuie moțiune mai repede de mai

Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați, a anunțat luni că PSD ia în calcul să depună o moțiune de cenzură, în cazul în care Ilie Bolojan nu își va da demisia după retragerea sprijinului politic de către PSD.

„Haideți să ajungem până acolo. Astăzi, Partidul Social Democrat va lua o decizie. Este previzibilă. Spuneam că nu exclud ca Partidul Social Democrat, dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, susținerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a spus Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor PSD a mai adăugat și că ar fi târziu ca moțiunea să fie depusă în mai, așa cum își dorește AUR.

„Eu cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”, a spus Daniel Zamfir.

În ziua in care liderii PSD organizează referendumul care vizează retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan susține: „Nu cred că suntem foarte aproape de o moțiune de cenzură“.

„Legat de dl Bolojan, e o tensiune socială. Eu încerc să păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa tuturor părților din societate.”

„Cel mai probabil, o să avem o criză politică. Vom face consultări, o dată, de două. De trei ori“.

Istoricul „Momentului adevărului”

„Momentul adevărului” a fost anunțat acum aproximativ patru luni de șeful PSD. Pe 9 decembrie, Sorin Grindeanu anunța că partidul său începe o perioadă de analiză internă privind participarea la guvernare.

„Am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt șase luni de când există această coaliție, de când există acest guvern”, spunea Sorin Grindeanu.

Prima consultare internă a venit atunci, când secretarul partidului Claudiu Manda a trimis în teritoriu un chestionar prin care cei din partid erau întrebați, printre altele, ce părere au despre măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

Pe 25 februarie, Sorin Grindeanu anunța că extinde consultarea. Liderul PSD preciza că va cere vot și pentru continuarea coaliției fără USR și Ilie Bolojan.

Bolojan, da sau ba

„De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, declara Sorin Grindeanu, pentru G4Media.

A urmat un tur de forță prin țară, în care s-a văzut cu mai toți greii social-democrați din teritoriu. Acolo, Grindeanu pare să fi dat semnalul: out cu Bolojan. Data consultării interne a fost făcută publică de Sorin Grindeanu pe 23 martie. Acesta anunțat că cei 5.000 de delegați vor vota pe data de 20 aprilie. În aceeași zi, PNL și USR au venit cu răspunsuri tăioase la adresa PSD.

Ambele formațiuni politice au stabilit în forurile interne că vor spune pas unei guvernări cu PSD, dacă social-democrații vor genera o criză politică.

PSD îi vrea capul lui Bolojan

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

Întrebarea care rămâne este cum se va desprinde PSD de Bolojan? Cel mai probabil scenariu este retragerea miniștrilor de la guvernare. Lucru care s-a mai întâmplat și în guvernări anterioare.

Conform unor surse planul PSD este ca luni să iasă public cu decizia că îi retrag sprijinul premierului, apoi să îi dea 72 de ore să plece de bunăvoie. Altfel, își retrag cei șase miniștri și vicepremierul. Nu și prefecții sau subprefecții.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Bolojan nu dă înapoi însă

Însă Ilie Bolojan poate forța interimatul. Retragerea miniștrilor înseamnă schimbarea compoziției politice. Așa că Ilie Bolojan va numi interimari, iar în 45 de zile ar urma să vină în fața Parlamentului pentru aprobare, teoretic. Va veni Bolojan în fața Parlamentului?

Constituționaliștii cu care Cotidianul a discutat susțin că premierul poate forța interimatul mai mult de 45 de zile, deoarece Constituția nu precizează ce se întâmplă dacă depășește acest termen.

Așa că social-democraților le rămâne să inițieze sau să voteze o moțiune pentru a-l forța, la rândul lor, pe Bolojan să plece acasă. Surse PSD spun că nu vor aștepta 45 de zile, ci vor trece direct la atac. Totuși, își va asuma PSD să se asocieze cu AUR și să voteze moțiunea pe care AUR are de gând să o depună?

Pe parcursul zilei de sâmbătă, PSD a lansat însă o nouă schemă de marketing prin care să-și arate unitatea. Parcă luată după modelul Thuma, care a primit mesaje de susținere aproape trase la indigo de la edilii liberali din Ilfov, schema social-democrată implica un carton identic.

„Ajunge. Până aici”, scrie deasupra pozei PSD-istului cu pricina. Mai jos, politicianul, oricare ar fi acesta, anunță că „votez la momentul adevărului”. După principiul votului democratic și al pluralității de opinii, și mai jos se sugerează că social-democrații gândesc toți la fel. „Din toată țara. Cu o singură voce.”

Cartoanele n-au primit cele mai bune reacții de la publicul larg. Schema PSD-ului de a arăta solidaritate a devenit un prilej perfect pentru ca internauții să facă mișto de ei, mai ales în comentarii. Din acest motiv, mai mulți PSD-iști și-au închis sau restricționat secțiunea de comentarii. Un exemplu în acest sens este ministrul Muncii, Petre Manole. La fel a procedat și fostul ministrul al Sănătății, actual purtător de cuvânt al partidului, Alexandru Rafila.