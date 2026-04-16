Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, a transmis un comunicat de presă în care lovește puternic în Coaliția strânsă în jurul premierului Bolojan. Acesta minimizează conflictul politic din Coaliție dintre Grindeanu și Bolojan și pune lupa pe mai multe probleme economice cu care se confruntă România.

„Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!

(…) Guvernul Bolojan este în egală măsură Guvernul PNL, al PSD, al USR și al UDMR, asa cum guvernul Ciolacu a fost în egală măsură al PSD, al PNL și al UDMR. ”

Peiu a invocat în comunicatul de presă mai multe decizii economice luate de partidele de guvernământ în ultimii ani, de la creșterea TVA la înghețarea pensiilor și alocațiilor sau banii pierduți din achiziționarea de vaccinuri anti-COVID.

„PSD, PNL, USR și UDMR, umăr la umăr”

„PSD, PNL, USR și UDMR au votat, umăr la umăr, toate proiectele de lege și ordonanțele de urgență ale guvernului Bolojan, ca și bugetul de stat întocmit de același guvern.

PSD, PNL, UDMR și USR au votat împreună creșterea TVA la 21%, a impozitului pe dividende la 16%, creșterea cu 70% a impozitului pe proprietate, scăderea pragului pentru micro-întreprinderi la 100 000 de euro, încasarea CASS de la mamele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului și toate celelalte măsuri de sufocare a economiei.

PNL, PSD, USR și UDMR au votat,împreună, permiterea optimizării fiscale pentru multinaționale, închiderea carierelor de lignit și a centralelor electrice pe cărbune.

PNL, PSD, USR și UDMR au bifat împreună, închiderea combinatului chimic Azomureș, a Combinatului Siderurgic de la Galați și a celui de la Hunedoara.

PNL, PSD, USR și UDMR au decis împreună înghețarea pensiilor și a alocațiilor și împrumutarea a 16 miliarde de euro pentru importul de armament, la prețuri doar de ei știute.

PNL, USR și PSD au luat împreună decizii care au adus României obligația de a plăti 666 de milioane de euro pentru niște vaccinuri nefolosite și nedorite de nimeni”, a scris Peiu pe Facebook.

AUR vorbește ca Grindeanu

În comunicat, Peiu pare că dă o smetie și PSD-ului, care se tot gândește și răzgândește referitor la decizia de a-l părăsi pe liberalul Ilie Bolojan. Totuși, liderul AUR preia discursul pe care Grindeanu îl are în spațiul public referitor la schimbarea guvernului. Într-o postare pe Facebook, șeful PSD vorbea tot despre nevoia de schimbare din considerente economice.

Liderul social-democrat a invocat mai multe semnale economice conform cărora direcția în care se duce România este una greșită. Ieșirea este un nou semnal trimis de Grindeanu către colegul și rivalul politic Ilie Bolojan, căruia PSD îi tot arată pisica.

„Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%.”

Grindeanu transmitea clar semnalul: modul de conducere al țării trebuie să se schimbe.

„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.

De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Totuși, un astfel de scenariu aruncă în brațele lui Ilie Bolojan cărțile politice. Premierul poate decide să nu plece și să continue cu un executiv interimar pentru teoretic maxim 45 de zile, o mișcare prin care Bolojan să se spele pe mâini de responsabilitatea plecării de la guvernare. Mai mult, istoric, executive românești au rămas și peste termenul de 45 de zile, deci „domnia” lui Bolojan ar putea să se extindă.

PACE nu-i în calendarul PSD

Practic, social-democrații ar putea ieși din guvern în 24 aprilie. Considerând că PSD-iștii speră la demisia premierului, moțiunea de cenzură propusă de PACE, pe care parlamentarii ar urma s-o depună în 20 aprilie, în ziua consultărilor interne din rândurile social-democraților.

AUR, însă, a anunțat tot prin Petrișor Peiu că nu se raliază la actul PACE. Întrebat încă de marți de Cotidianul, într-o conferință de presă la Parlament, despre moțiunea de cenzură a PACE, Petrișor Peiu a precizat că PACE a luat legătura cu AUR pentru negocierile privind moțiunea de cenzură. „Ne-au trimis mesaje”, a spus Petrișor Peiu. Acesta a mai adăugat că AUR își urmează propriul calendar.

„Vă spun și dumneavoastră ce le-am spus și lor. Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție. Noi criticăm prestația Guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moțiune de cenzură în preajma datei de 13 mai, inclusiv, pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică.

Data de 13 mai este însă foarte atractivă pentru social-democrați. Moțiunea AUR ar veni la aproape 20 de zile distanță de la plecarea teoretică a PSD din Guvern. Dacă Bolojan încă nu predă armele, PSD ar putea fi forțată să se lipească de moțiunea AUR, ca un ultim instrument de a-l dărâma pe premier.

Cum ar putea PSD să revină la putere cu ajutorul AUR

Problema pentru PSD este că ralierea cu AUR împotriva lui Bolojan ar putea să spargă definitiv actuala Coaliție. PNL, dacă decide să rămână în spatele premierului, n-ar mai reintra în cârdășie cu social-democrații. USR a anunțat deja prin vocea liderului senatorilor partidului că se leapădă de PSD dacă social-democrații îl lasă din brațe pe Bolojan. După victoria zdrobitoare a pro-europeanului Magyar în Ungaria, chiar și pentru UDMR o asociere directă cu un partid care ar fi făcut alianță cu AUR pentru a-și doborî premierul ar putea fi de evitat.

Sigur, PSD ar putea guverna cu AUR, așa cum îi îndemna Pălărie. Dar social-democrații ar prefera probabil să evite asocierea cu formațiunea care „le-a mâncat” o parte din electorat.

Totuși, PSD ar putea încă să mai facă o majoritate „pro-europeană” prin care să rămână în executiv, dar din mai multe petece. Tabăra Thuma din PNL ar putea să-l răstoarne și intern pe Bolojan, scenariul cel mai roz pentru social-democrați. UDMR ar putea și ei să rămână în Coaliție de dragul stabilității și să se atingă o majoritate fragilă pe modelul Coaliției vechi, de după parlamentare, între PSD, PNL, UDMR și minorități.

Dacă Bolojan rămâne pe poziții în PNL, PSD mai are o soluție de avarie. Așa cum arăta Cotidianul în martie, social-democrații pot atinge o majoritate, fie ea fragilă, cu traseiștii din mai multe partide. Majoritatea nouă ar putea fi formată doar din PSD, UDMR, minorități și traseiștii care au plecat din POT și SOS.

Din S.O.S România și POT, partidele proaspete din Parlament, au mai rămas doar urme. Din rândurile lor, au înflorit două noi grupări parlamentare. Prima este PACE, condusă de Ninel Peia, fost deputat PSD între 2012 și 2016, intrat acum în Parlament pe listele partidului Dianei Șoșoacă. Al doilea, Uniți pentru România, se învârte în jurul foștilor membrii POT și e condus de Chiriță.

La Senat, PSD are 36 de senatori, dintre care unul singur este afiliat, venit de la SOS – Ionel Carp. PACE , grup rezultat din SOS și nemulțumiții din POT, are 12 membri. UDMR are 10 senatori. Mai sunt și 6 neafiliați, rezultați din destrămarea POT. Unii mai sunt încă fideli liderului Anamaria Gavrilă, alții nu au știut cum să scape de ea. PSD ar putea negocia dur și convingător pentru a-i atrage pe toți într-o guvernare, cu promisiunea că vor primi ceva la schimb. Astfel, social-democrații ar strânge 64 de senatori.

Situația e similară și la Camera Deputaților. PSD are 93 de deputați, dintre care 7 sunt afiliați de la SOS și POT. UDMR are 22 de aleși, minoritățile sunt 17 la număr. Neafiliați sunt 16, de la POT, SOS, AUR și minorități. POT mai are doar pe hârtie 14 aleși. În jur de 10 nu mai vor cu Anamaria Gavrilă. Și s-au unit în jurul lui Răzvan Chiriță, care vrea să facă grupul Uniți pentru România. Cu ei, PSD ar strânge 158 de deputați, iar majoritatea este de 166. Deci i-ar lipsi 8 aleși. PSD ar avea deci două variante. Fie primește PNL la guvernare, dar în condițiile sale. Fie rupe în continuare ce a mai rămas în SOS, POT, poate chiar și de la AUR și completează majoritatea.