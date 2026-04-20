VIDEO Meme-urile cu marea deratizare politică eclipsează referendumul PSD – PAMFLET

Zi crucială pentru Guvern: PSD decide astăzi prin referendum intern dacă rămâne la putere sau trece în opoziție. În timp ce Bolojan forțează reformele, internetul s-a umplut de meme-uri cu „marea deratizare”, portretizându-i pe liderii PSD drept rozătoare luate la rost de premier. PSD ia în calcul să depună plângeri pe glumele cu șobolanii din online.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Dacă ieșiți astăzi pe stradă și simțiți un miros înțepător de dezinfectant, stați liniștiți, nu s-a spart vreo conductă. E doar Ziua Națională a Deratizării Politice, o sărbătoare care a izbucnit fix între sediul PSD din Kiseleff și biroul lui Bolojan de la Palatul Victoria. În timp ce social-democrații se consultă între ei dacă mai merită să stea „la ciolan” sau dacă e mai bine să facă gura mare din opoziție, internetul s-a lămurit deja: s-a deschis sezonul de vânătoare. Atât de tare s-a lăsat cu „deranj” în tabăra social-democrată din cauza acestor meme-uri, încât se aude că PSD ascute deja pixurile pentru a acționa în instanță autorii. Totuși, până la procese, marea deratizare digitală este în plină desfășurare.

Pe Facebook și TikTok e prăpăd. Internauții au trecut la metafore cu blană și coadă. În imaginile care circulă rapid pe online-ul românesc, Ilie Bolojan e „exterminatorul” de serviciu, omul care a venit să dea cu mătura și să pună „dăunătorii” pe fugă. Într-o parte îl vezi pe premier cum dă un șut decisiv unei rozătoare, în alta îl vezi cu o lanternă în mână, surprinzându-i pe „greii” PSD fix în cămară. E acolo o întreagă adunare, cu Grindeanu și Olguța Vasilescu în frunte, înfățișați cum rod cu poftă din teancurile de bani, de parcă bugetul țării e cașcavalul lor de acasă.

Cireașa de pe tort e însă rebranduirea logo-ului. S-a dus romantismul cu cei trei trandafiri. Acum, în pătratul roșu, tronează trei șobolani, semn că floarea politicii românești a cam făcut rabie.

Chiar și în imaginile unde acești „șoricei” cu funcții înalte par să-i sfâșie costumul premierului, mesajul e același: băieții sunt disperați că li se strică masa.

AI vs „șoricei”

Dar internauții n-au rămas doar la poze, au trecut la nivelul următor și fac ravagii cu videoclipuri generate de inteligența artificială. Într-unul dintre cele mai distribuite clipuri, Sorin Grindeanu este portretizat drept un șobolan grăsun, care mustăcește cu poftă în timp ce ascunde cutii cu bani doldora în sediul PSD.

În „casa șobolanului”, Grindeanu apare mândru lângă „cașcaval”, înconjurat de alte rozătoare care păzesc prada. Dar, exact când mustăcea mai fericit, ușa se izbește de perete și apare Bolojan cu un spray uriaș antirozătoare, trecând direct la eliminarea „dăunătorilor” care s-au cuibărit la putere.


Dar asta nu e tot. Un alt clip viral astăzi simulează intrarea liderilor în sediul din Kiseleff. Prima rozătoare prezentă este Sorin Grindeanu, care anunță rânjind că e „prima zi de haos în România”, fix înainte de marea decizie.

Urmează la rând Lia Olguța Vasilescu, tot în ipostază de rozătoare, care intră în sediu mormăind un „Ce făcuși, măi Ilie?”, în timp ce Marcel Ciolacu vine hotărât în spatele lor, declarând că a venit să-l dea jos pe premier.

La sediu s-au strâns și alți grei al PSD, precum Dragnea sau Ponta. Finalul este însă același: în plină ședință, apare Bolojan cu spray-ul antirozătoare și pune capăt reuniunii.

Cine rămâne în cămară și cine pleacă la adăpost?

Indiferent cum se vor număra voturile la finalul acestui referendum intern, un lucru e cert: bătălia de pe 20 aprilie a depășit demult stadiul declarațiilor oficiale. Dacă PSD decide să plece de la guvernare, ne așteaptă o perioadă de haos politic în care „pisica” Bolojan va trebui să vâneze noi majorități prin cotloanele Parlamentului.

Rămâne de văzut cine rămâne în picioare la finalul zilei: „pisica” de la Guvern sau „șoarecii” care se bat pe ultima firimitură. După circul de azi, va trebui să aerisim bine țara, că de mirosul de „deratizare” nu scăpăm prea ușor.

Chiar dacă spiritele se vor calma, imaginile cu „vizuina” de pe Kiseleff vor rămâne un memento că, în politica noastră, cine e prea atent la „cașcaval” riscă să se trezească orbit de lanterna premierului în plină noapte.

CITEȘTE ȘI

Ziua cârtiței vine după weekendul șobolanului. Schema de marketing care pregătește „deratizarea” lui Bolojan

9 comentarii

  2. Dezgustător și revoltător mai ales pentru că vine din partea unei părți a societății cu pretenții.

    Răspunde

  3. Aveti grija! Cei mai multi microbi si bacterii se gasesc pe bani. In plus, sunt considerati ”ochiul Dracului”. Nu subestimati proverbele romanesti.

    Răspunde

  4. Si-o fi dat seama Bolojan ce ”harna” da internautilor?! Sunt cei mai buni. Cf dexului, tragi-comedia are un final fericit. Ac. tip de ”opera” pusa in scena, inca nu are un nume. Deznodamantul este incert. Mi-e teama ca si dupa ac ”opera” tot noi suntem cei care vom suporta rezultatele .

    Răspunde

  5. Schimbarea regilor e bucuria nebunilor. La următoarele alegeri PSD va obține un scor mare. Și Iohannis a încercat deratizarea și a câștigat PSD cu Dragnea cu tot. Articolul ăsta trădează imaturitate. Internetul rămâne cu pozele și noi cu PSD. Cucoană, mută te la meteo. Atât îi duce mintea pe cei de la USR?. Voi sperați că, scăpând de PSD, Nicușor Dan va numi la servicii oamenii lui sau ai voștri.Vă întrebați spre cine se vor duce subordonații? Ca de obicei spre șobolanii cu mulți bani. Mă tem că marele perdant e PNL și asta e rău.

    Răspunde

    1. De fapt psd va disparea si va fi inlocuit cu haur. Psd nu mai are votanți in generatiile actuale.

  7. Imi place, dobi pesede se sprijina pe peremista Olguta, hahaha. Iar partenerul ei spera sa ajunga seful SRI, o gluma a naturii. Toti au ajuns sa creada ca data interpretezi personaje din filmele pentru copii, poti ajunge unde vrei !

    Răspunde

  8. Ascultați pe TikTok-Google și nu veți regreta…”Imnul național al României în limba spaniola” !.

    Răspunde

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațit de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
