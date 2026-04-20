Pe Facebook și TikTok e prăpăd. Internauții au trecut la metafore cu blană și coadă. În imaginile care circulă rapid pe online-ul românesc, Ilie Bolojan e „exterminatorul” de serviciu, omul care a venit să dea cu mătura și să pună „dăunătorii” pe fugă. Într-o parte îl vezi pe premier cum dă un șut decisiv unei rozătoare, în alta îl vezi cu o lanternă în mână, surprinzându-i pe „greii” PSD fix în cămară. E acolo o întreagă adunare, cu Grindeanu și Olguța Vasilescu în frunte, înfățișați cum rod cu poftă din teancurile de bani, de parcă bugetul țării e cașcavalul lor de acasă.

Cireașa de pe tort e însă rebranduirea logo-ului. S-a dus romantismul cu cei trei trandafiri. Acum, în pătratul roșu, tronează trei șobolani, semn că floarea politicii românești a cam făcut rabie.

Chiar și în imaginile unde acești „șoricei” cu funcții înalte par să-i sfâșie costumul premierului, mesajul e același: băieții sunt disperați că li se strică masa.

AI vs „șoricei”

Dar internauții n-au rămas doar la poze, au trecut la nivelul următor și fac ravagii cu videoclipuri generate de inteligența artificială. Într-unul dintre cele mai distribuite clipuri, Sorin Grindeanu este portretizat drept un șobolan grăsun, care mustăcește cu poftă în timp ce ascunde cutii cu bani doldora în sediul PSD.

În „casa șobolanului”, Grindeanu apare mândru lângă „cașcaval”, înconjurat de alte rozătoare care păzesc prada. Dar, exact când mustăcea mai fericit, ușa se izbește de perete și apare Bolojan cu un spray uriaș antirozătoare, trecând direct la eliminarea „dăunătorilor” care s-au cuibărit la putere.



Dar asta nu e tot. Un alt clip viral astăzi simulează intrarea liderilor în sediul din Kiseleff. Prima rozătoare prezentă este Sorin Grindeanu, care anunță rânjind că e „prima zi de haos în România”, fix înainte de marea decizie.

Urmează la rând Lia Olguța Vasilescu, tot în ipostază de rozătoare, care intră în sediu mormăind un „Ce făcuși, măi Ilie?”, în timp ce Marcel Ciolacu vine hotărât în spatele lor, declarând că a venit să-l dea jos pe premier.

La sediu s-au strâns și alți grei al PSD, precum Dragnea sau Ponta. Finalul este însă același: în plină ședință, apare Bolojan cu spray-ul antirozătoare și pune capăt reuniunii.

Cine rămâne în cămară și cine pleacă la adăpost?

Indiferent cum se vor număra voturile la finalul acestui referendum intern, un lucru e cert: bătălia de pe 20 aprilie a depășit demult stadiul declarațiilor oficiale. Dacă PSD decide să plece de la guvernare, ne așteaptă o perioadă de haos politic în care „pisica” Bolojan va trebui să vâneze noi majorități prin cotloanele Parlamentului.

Rămâne de văzut cine rămâne în picioare la finalul zilei: „pisica” de la Guvern sau „șoarecii” care se bat pe ultima firimitură. După circul de azi, va trebui să aerisim bine țara, că de mirosul de „deratizare” nu scăpăm prea ușor.

Chiar dacă spiritele se vor calma, imaginile cu „vizuina” de pe Kiseleff vor rămâne un memento că, în politica noastră, cine e prea atent la „cașcaval” riscă să se trezească orbit de lanterna premierului în plină noapte.

