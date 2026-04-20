Declarația făcută de Bolojan care a stârnit valul de reacții a fost făcută la RRA. Premierul spune că a deranjat pentru că a găsit „niște șobolani care rod proviziile”, când a deschis cămara satului”, și a „pus lumina pe ei”.

„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public (…) Deși de multe ori, cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone. Aceste zone sunt conectate politic la oameni care au susținut aceste situații. În cămară, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, niște rozătoare. Am aprins becul și am făcut lumină acolo, asta a deranjat”, a explicat el.

După declarația lui Bolojan, reacțiile n-au întârziat să apară. PSD-iștii s-au grăbit să vină cu reacții rapide, folosind alte metafore. Liderul acestei lupte cu subînțeles a fost șeful social-democraților, Sorin Grindeanu.

„E vremea deratizării”

Inițial, în conferința de presă de sâmbătă susținută de Grindeanu la Timișoara, acesta a vorbit despre vânzarea de acțiuni din companiile profitabile de stat, ceea ce vor liberalii, ca fiind un „șobolănism”.

„În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi vorbim despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile – CEC, Portul Constanţa. Acestea sunt şobolănismele adevărate. Despre acestea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea despre asta. Dar asta înseamnă – că tot spunea de cămări – că, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul”, a declarat Grindeanu, conform RFI.

Într-un răspuns pe Facebook la declarația lui Bolojan, Grindeanu a folosit și el metafore referitoare la șobolănime.

„Șobolanii politici sar la beregată când sunt prinși că vor să vândă, pe bucăți, companiile strategice ale statului.

E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria!”

Schema de marketing cu cartonul din Canva

Pe parcursul zilei de sâmbătă, PSD a lansat însă o nouă schemă de marketing prin care să-și arate unitatea. Parcă luată după modelul Thuma, care a primit mesaje de susținere aproape trase la indigo de la edilii liberali din Ilfov, schema social-democrată implica un carton identic.

„Ajunge. Până aici”, scrie deasupra pozei PSD-istului cu pricina. Mai jos, politicianul, oricare ar fi acesta, anunță că „votez la momentul adevărului”. După principiul votului democratic și al pluralității de opinii, și mai jos se sugerează că social-democrații gândesc toți la fel. „Din toată țara. Cu o singură voce.”

Cartoanele n-au primit cele mai bune reacții de la publicul larg. Schema PSD-ului de a arăta solidaritate a devenit un prilej perfect pentru ca internauții să facă mișto de ei, mai ales în comentarii. Din acest motiv, mai mulți PSD-iști și-au închis sau restricționat secțiunea de comentarii. Un exemplu în acest sens este ministrul Muncii, Petre Manole. La fel a procedat și fostul ministrul al Sănătății, actual purtător de cuvânt al partidului, Alexandru Rafila.

Reacțiile din online au fost atât de dure încât unii social-democrați au intrat la bănuieli. Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a făcut o postare pe Facebook în care îl acuză pe premierul liberal Ilie Bolojan că se folosește de o armată de boți pentru a comenta la postările în rafală ale membrilor PSD, identice, despre ziua cu „momentul adevărului”.

„ȘOBOLAN BOLOJAN, PRIM-SINECURISTUL ȚĂRII, ȘI-A TRAS ARMATĂ DE BOȚI”, acuză Bogdan Trif.

Trif a postat și o poză cu Ilie Bolojan transformat în șobolan.

„Se vorbește tot mai des despre o realitate pe care mulți o observă deja: o avalanșă de comentarii „la indigo”, apărute brusc pe orice postare în care este menționat Ilie Bolojan. Mai ales dacă este criticat. Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Întâmplare sau strategie bine pusă la punct?

Orice postezi, din orice colț al țării, în momentul în care apare numele lui, apar instant comentarii care îi apără imaginea și atacă orice critică. Același tipar, aceleași replici, aceleași conturi suspecte care „se activează” simultan pe pagini din Sibiu, pe site-uri de presă sau pe paginile unor politicieni care nu îi împărtășesc ideile sau îl critică. Scenariul pare identic peste tot.

TOTUL PENTRU CA NU CUMVA SĂ SE DĂRÂME MITUL MESIANICULUI BOLOJAN.”

PSD-iștii, luați la mișto

Mai mult, cartoanele PSD au devenit subiectul miștourilor internauților. ediul online a fost inundat cu glume, în care poza de membru era înlocuită fie cu foști membri ai partidului, fie cu o cutie de pantofi cu bani, referință la mita pe care ar fi luat-o fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu.

USR sare în sprijinul lui Bolojan

Nu doar oamenii de rând au început să ironizeze postările PSD. Politicieni colegi de Coaliție, dar rivali ai social-democraților au început să ia la mișto inițiativa social-democrată. Interesant este că la atac au ieșit mai ales cei din USR, nu colegii lui Bolojan de PNL.

Alexandru Dimitriu, parlamentar USR, a postat pe Facebook o adaptare a cartonului PSD-ist, în care prima propoziție este modificată în „Ajunge cu PSD”.

„De acord. Ajunge.”, a scris Dimitriu în descrierea pozei.

Geamantanul buclucaș

Alt membru foarte vocal din USR, Emanuel Ungureanu, a postat o critică la adresa PSD, pe care îi acuză de „șobolănism”. Acesta îl critică însă și pe premierul Bolojan. Ungureanu a făcut referire la trollerul ministrului PSD Florin Barbu, care ar costa 4.000 de euro.

„Șobolanii și socialismul de caviar

Zilele trecute, Claudiu Manda, lider PSD, ne explica că ei, pesediștii, se gândesc la cei mai săraci dintre români…

În imagine este ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, care susține că, el fiind bugetar, a primit această geantă Louis Vuitton de 5000 de euro cadou, de ziua lui…

Șeful ITM, plasat tot de PSD, umbla acum câteva zile cu un Lamborghini de 300.000 de euro și el, tot bugetar pus în funcție de PSD.

Înmulțiți cu zeci de mii de șobolani pesediști care rod bugetul țării într-un jaf generalizat și veți vedea că România nu este săracă, ci sărăcită…

Acestor șobolani le stau în gât miniștrii USR, harnici, competenți, cinstiți, și Bolojan, care, între noi fie zis putea, nu doar să pună lumina peste aceste „rozătoare”, ci să-i trimită la DNA…”

Cotidianul l-a contactat pe Florin Barbu anterior, pentru a explica de unde a avut bani pentru un astfel de troller.

„Este un geamantan pe care l-am primit cadou de la familia mea, când am împlinit 45 de ani. Toți membrii familiei mele au contribuit. Călătoresc mult, inclusiv la Bruxelles o dată pe lună, și mi-a prins foarte bine (…)

Nu am căutat să văd dacă este sau nu original , este un cadou și m-a bucurat”, a detaliat ministrul, pentru Cotidianul.