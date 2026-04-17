PSD a pornit o adevărată ofensivă împotriva premierului Bolojan. Ultima redută este lista-pilot cu companiile care ar putea fi listate la bursă. Acuză că o astfel de măsură ar echivala cu un atentat la siguranța națională și vor depune luni, în Parlament, un proiect de lege care interzice înstrăinarea acțiunilor. În același timp, PSD mai are deschis un front: referendumul intern cu final previzibil, prin care vor forța debarcarea lui Bolojan de la Palatul Victoria.

Doar că reforma este jalon în PNRR: „Propunerea noastră va merge către Comisia Europeană cu trei companii, două de la transporturi și una din energie”, a explicat Oana Gheorghiu.

Strategia PSD: Bolojan „omul străinilor”

Odată cu informarea din ședința de Guvern de joi privind Raportul CNR9, Oana Gheorghiu a ținut să precizeze în conferința de presă de la Guvern că „nu există o decizie, o asumare politică”. După acest anunț, social-democrații au dat drumul artileriei de comunicatori.

Surse din interiorul PSD au explicat pentru Cotidianul că linia de comunicare a partidului este de a-l acuza pe Bolojan că „este vândut străinilor” și că vinde la bucată ce a mai rămas din industria națională. Mai mult, sursele citate au spus că, în contextul actual, o astfel de strategie este „jenantă”. Asta în contextul în care orice persoană, inclusiv cu cetățenie română, poate cumpăra eventualele acțiuni la aceste companii.

Mai mult, PSD deține în guvern un minister cu atribuții de avizator obligatoriu, prin care poate bloca orice inițiativă pe care nu o susține. Este vorba de Ministerul Justiției.

Linia PSD împotriva lui Bolojan pe companiile propuse spre listare la bursă

Claudiu Manda, secretar general PSD: Ce mi se pare, de departe, cel mai grav este că lista neagră a vânzărilor cuprinde companii din domeniul energiei și asta în plină criză energetică. Atunci când alte state încearcă să-și consolideze siguranța energetică, Ilie Bolojan vinde și ce mai avem profitabil.

Daniel Zamfir, lider al senatorilor PSD, vineri: Acum am finalizat proiectul de lege prin care vom interzice, cel puțin pentru următorii doi ani, vânzarea de acțiuni ale societăților/companiilor de interes strategic unde statul este acționar și care nu înregistrează pierderi financiare. Luni dimineață PSD va depune la Senat proiectul de lege.

Daniel Zamfir, joi: Sigur, îmbrăcată frumos în formula listării la Bursă, acțiunea devoalează, de fapt, strategia lui Bolojan de la bun început, când a accentuat în mod real starea de panică economică, a sărăcit populația și a falimentat companii românești ca să prezinte acum soluția salvatoare (…) Întrebarea are un singur răspuns. Doar dacă ai un plan ticălos care n-are legătură cu interesele României.

Comunicat PSD: PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului. Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezintă un atentat la siguranța națională a statului român.

„România și-ar pierde o bună parte din suveranitatea economică”

Ștefan Ovidiu Popa, liderul deputaților PSD: România nu este de vânzare, iar securitatea sa energetică nu poate fi negociată în spatele ușilor închise!

Diana Tușa, deputat PSD: Prin această nouă mișcare, România și-ar pierde o bună parte din suveranitatea economică. Compania care va fi controlată de investitori străini ia decizii economice în interesul propriu, așa cum este normal, dar deciziile pot să nu fie convergente cu strategia de dezvoltare a României.

Mihai Fifor, deputat PSD: Toate marile state europene – Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia, Cehia – merg în direcția exact opusă: își consolidează controlul asupra companiilor strategice, mai ales în energie (…) Sub masca „reformei”, a PNRR și a luptei cu deficitul, Bolojan nu face decât să împingă România într-o zonă de vulnerabilitate strategică, exact când ar trebui să o consolideze.

Cine slăbește deliberat controlul statului asupra resurselor strategice, într-un context geopolitic complicat, nu guvernează. Vulnerabilizează România.

Marius Budăi, deputat PSD: România și resursele ei sunt în mare pericol! Domnul prim-ministru Bolojan pregătește, în secret și fără vreun mandat democratic, înstrăinarea celor mai valoroase companii ale României – Hidroelectrica, Romgaz, CEC Bank, Poșta Română, Loteria Română, Portul Constanța, Aeroporturi București.

Ce prevede proiectul PSD din Parlament care interzice înstrăinarea acțiunilor la companiile de stat

Se interzice, până la data de 31 decembrie 2027 , înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.

, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută. Dispozițiile alin. (1) nu se aplică acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.

Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2027 , orice operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare.

, orice operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare. Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică operaţiunilor postprivatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participaţiilor deţinute de stat s-a realizat.

Cazul unei companii germane care contrazice retorica PSD

Pe 1 ianuarie 1995, Deutsche Bundespost Telekom, deținută de stat printr-un fond special al guvernului federal german, a devenit oficial o societate pe acțiuni listată la bursă: Deutsche Telekom AG.

Baza legală pentru această privatizare a fost creată de „Legea germană privind reorganizarea poștei și telecomunicațiilor”, așa-numita Postreformă II.

Postreforma I anterioară, adoptată în 1989, a împărțit fosta Deutsche Bundespost în diviziile Poștă, Postbank și Telekom. Având în vedere dezvoltarea economică și tehnologică de-a lungul anilor, transformarea acestor divizii de afaceri în societăți pe acțiuni și privatizarea ulterioară a acestora a fost următorul pas logic.

Pentru a face față concurenței și a finanța modernizarea, accesul la piețele de capital a devenit esențial. Listarea la bursă a fost văzută ca o condiție-cheie pentru atragerea de fonduri și pentru extinderea internațională a companiei, dar și pentru transformarea sa într-un jucător competitiv la nivel global.

IPO-ul Deutsche Telekom a avut loc în noiembrie 1996, fiind urmat de alte două emisiuni de acțiuni în 1999 și 2000. În total, compania a atras zeci de miliarde de euro, bani folosiți pentru investiții în infrastructură și dezvoltare. Deși acțiunile au cunoscut fluctuații puternice, compania a rămas una dintre cele mai stabile din piață, care a dus la dividende serioase pentru investitori, potrivit descrierii de pe site-ul oficial.

Pe termen lung, Deutsche Telekom a trecut de la un furnizor național la un grup global, activ în peste 50 de țări. Veniturile s-au dublat, iar compania a devenit cel mai valoros operator telecom din Europa.

Acționariatul companiei germane

Deutsche Telekom AG are un acționariat mixt, în care statul german rămâne un acționar important, dar nu majoritar. Republica Federală Germania deține direct aproximativ 14,1% din acțiuni, iar prin banca de stat KfW controlează încă aproximativ 14,2%, ceea ce ridică participația totală a statului la circa 28–29%.

Restul acțiunilor este deținut în principal de investitori instituționali internaționali (fonduri de investiții, fonduri de pensii și ETF-uri), care cumulează aproximativ 54–55%, în timp ce investitorii individuali dețin în jur de 17%.

Cum arată lista-pilot cu companiile propuse spre listare

Companiile recomandate spre listare:

Hidroelectrica – pachet între 5–10%, prioritate maximă.

Romgaz – pachet între 5–7%.

CEC Bank – IPO ofertă maximă, cel mai solid candidat.

Companii condiționate:

Transgaz – pachet maxim de 5%, condiționat de timing Neptun Deep.

CN APM Constanța – IPO, condiționat de clarificarea participației Fondului Proprietatea.

Salrom – IPO, condiționat de finalizarea auditului rezervelor (blocat de inundarea Salinei Praid).

Romarm/Cugir – IPO, condiționat de modificarea legislației privind fondurile de pensii private sau structurare ofertă fonduri suverane.

Poșta Română – IPO, performanță financiară în îmbunătățire.

Companii amânate:

CNAB – blocat de litigiul Fondului Proprietatea, orizont: 2027–2028.

Nuclearelectrica – orizont 2027, reactorul 1 în retehnologizare.

Companii nerecomandate: