Spania vrea să interzică fumatul pe terase și pe plaje. Nicio diferență între țigările electronice și tutun

Proiectul de lege extinde zonele fără fumat, îl interzice pentru persoanele sub 18 ani, tratează țigările electronice ca și tutunul și înăsprește regulile privind vânzarea, publicitatea și sponsorizarea acestora, transmite Euronws.

Consiliul de Miniștri spaniol a aprobat un proiect de lege care reformează reglementările în vigoare din 2005 pentru a le alinia la noile obiceiuri de consum și la apariția unor produse precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină și narghilelele.

Guvernul spaniol spune că vrea „să crească numărul de zone fără fumători, să consolideze protecția copiilor și adolescenților și să adapteze legislația la noile produse legate de tutun”.

Unde va fi interzis fumatul

Una dintre principalele modificări este extinderea zonelor în care fumatul ar fi interzis. Dacă legea va fi adoptată de parlament, va fi interzis consumul de tutun sau utilizarea țigărilor electronice:

pe terasele barurilor, restaurantelor și altor unități de ospitalitate,

pe plajele maritime și fluviale,

în piscinele publice,

în facilitățile sportive,

în parcurile naționale,

în vehiculele de serviciu, cu excepția cazurilor în care sunt utilizate exclusiv în scop personal,

în locurile în care se desfășoară evenimente publice.

În plus, vor fi create „zone de protecție” de 15 metri în jurul intrărilor în clădiri publice, spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, facilități sportive, centre culturale și locuri de joacă pentru copii.

„Oricine dorește să bea o cafea sau să se bucure liber de timpul liber la o terasă ar trebui să poată face acest lucru fără ca fumul de la mesele din apropiere să devină parte a meniului”, a declarat ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García, într-o conferință de presă de după Consiliul de Miniștri, subliniind că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese pe an numai în Spania.

Fumatul, interzis sub 18 ani

Viitoarea lege introduce, pentru prima dată, o interdicție explicită privind consumul de produse din tutun de către persoanele sub 18 ani.

Până acum, legislația interzicea doar vânzarea și furnizarea acestora și nu prevedea în mod specific sancționarea minorilor pentru consumul acestora.

Prevalența fumătorilor în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este de 4,3%, spune ministerul spaniol al Sănătății. Cu toate acestea, consumul de tutun în ultima lună în aceeași grupă de vârstă rămâne ridicat, cu o prevalență de 15,5%.

Proiectul menține interdicția privind consumul de pungi cu nicotină de către minori, deși aceste produse nu vor fi incluse în extinderea spațiilor fără fum prevăzută pentru alte dispozitive.

Aceleași restricții pentru țigările electronice ca și pentru tutun

Reforma plasează țigările electronice și alte produse legate de tutun sub același regim ca țigările convenționale în toate locurile în care fumatul este interzis.

Măsura se aplică dispozitivelor atât cu, cât și fără nicotină, precum și produselor pentru fumat din plante, narghilelelor și altor dispozitive care imită fumatul.

O altă noutate este restricționarea vânzării și furnizării acestor produse către magazinele specializate, care vor trebui să îndeplinească cerințele care vor fi stabilite ulterior de Ministerul Sănătății printr-un ordin ministerial.

De asemenea, acestor magazine li se va interzice afișarea de reclame sau postere vizibile din exterior.

Publicitate restricționată

Proiectul înăsprește restricțiile privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a produselor conexe.

Limitele se vor extinde la toate mijloacele de comunicare și platformele, inclusiv automatele de vânzare, internetul și orice formă de promovare, fie ea „directă sau indirectă”.

În mass-media audiovizuală, legea va împiedica prezentatorii, colaboratorii sau invitații să apară în timp ce fumează sau prezintă produse din tutun sau dispozitive conexe în „conținut media și audiovizual”.

De asemenea, nu pot fi afișate mărci, logo-uri sau referințe comerciale asociate cu aceste produse.

Infracțiuni și sancțiuni

Infracțiunile vor fi pedepsite cu amenzi cuprinse între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitatea lor.

Pentru minorii care încalcă interdicția de a consuma tutun sau produse conexe, amenzile vor începe de la 200 de euro. Ele pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității.

Odată ce legea va fi aprobată definitiv și publicată în Monitorul Oficial al Statului, aceasta va intra în vigoare peste 20 de zile. Instituțiile și unitățile vor avea apoi la dispoziție două luni pentru a adapta semnalizarea la noile zone fără fumat.