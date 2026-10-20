Donald Trump condiționează o întâlnire cu Putin și Xi Jinping de agenda denuclearizării globale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la o întâlnire trilaterală alături de președintele rus Vladimir Putin și de președintele chinez Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă a precizat însă că un astfel de summit ar trebui să fie axat pe tema denuclearizării, și nu pe soluționarea conflictului din Ucraina, așa cum fusese sugerat anterior de la Moscova.

Declarațiile privind condițiile unui summit trilateral Trump-Putin-Xi

Președintele american Donald Trump a declarat luni că este deschis unei întrevederi trilaterale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping. Conform informațiilor publicate de POLITICO, șeful statului american a subliniat că participarea sa la un asemenea summit este condiționată de stabilirea unei agende axate pe denuclearizare și pe reducerea armamentului nuclear la nivel global.

Comentariile președintelui SUA au fost făcute în cadrul unor declarații de presă susținute la Casa Albă. Acestea au survenit în urma unor relatări privind o propunere venită din partea președintelui Vladimir Putin. Propunerea vizau o posibilă reuniune a celor trei lideri în marja summitului APEC din China, programat pentru luna viitoare, având ca scop principal discutarea modalităților de încetare a războiului din Ucraina.

Donald Trump a respins ideea ca războiul din Ucraina să reprezinte tema centrală a acestei întrevederi. Acesta a afirmat că ar accepta o astfel de întâlnire nu atât pentru subiectul ucrainean, cât mai ales pentru a aborda problema armamentului nuclear. El a adăugat că Rusia și China nu au desfășurat acțiuni majore recente pe tema Ucrainei și că este disponibil ori de câte ori există oportunitatea de a discuta despre denuclearizare.

Subiecte secundare și poziția Kremlinului

Deși a insistat asupra priorității armamentului nuclear, președintele american a lăsat deschisă posibilitatea abordării altor teme comerciale sau diplomatice secundare, în măsura în cadrul întâlnirii se menține focalizarea pe denuclearizare. Trump a menționat că, dacă președintele chinez Xi Jinping dorește o astfel de întrevedere, va fi de acord să participe și să discute, printre altele, și despre relațiile comerciale bilaterale și internaționale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a confirmat pentru publicația The Wall Street Journal existența unor discuții preliminare referitoare la posibilitatea organizării unei întâlniri între cei trei lideri. Cu toate acestea, oficialul rus a precizat că în acest moment nu există o înțelegere clară sau definitivă cu privire la agenda concretă a unui eventual summit.

Poziția lui Trump față de Ucraina

Discuțiile referitoare la o posibilă întâlnire la înalt nivel între liderii din SUA, Rusia și China au loc într-un context geopolitic complex. În ultima perioadă, administrația americană a renunțat la anumite sancțiuni economice impuse Rusiei și a anunțat un acord comercial privind combustibilul diesel cu președintele Vladimir Putin.

În paralel, Donald Trump a atribuit responsabilitatea pentru continuarea conflictului militar, ajuns în al patrulea an de desfășurare, liderului ucrainean Volodimir Zelenski. Chiar în cursul zilei de luni, președintele ucrainean a prezentat un raport detaliat referitor la evoluția conflictului în fața unui grup parlamentar bipartizan din Congresul Statelor Unite.

Președintele american a sugerat că ar fi necesar ca o altă persoană să preia rolul de negociator în numele Ucrainei, argumentând că linia frontului a înregistrat modificări teritoriale minore, în timp ce numărul victimelor omenești a atins un nivel extrem de ridicat în cei patru ani de confruntări armate.