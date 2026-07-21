Posibilă fraudă în achiziții publice de 4 milioane de euro pentru spitale. Percheziții făcute de Parchetul European la CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma

Șapte percheziții a făcut EPPO marți la CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma, la Spitalul Județean Ilfov și la companii și la reședințe ale suspecților pentru a documenta un dosar de fraudă în achiziții publice cu fonduri europene pentru spitale.

Ana Dima
Posibilă fraudă în achiziții publice de 4 milioane de euro pentru spitale. Percheziții făcute de Parchetul European la CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma

Șapte percheziții a făcut EPPO marți la CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma, la Spitalul Județean Ilfov și la companii și la reședințe ale suspecților pentru a documenta un dosar de fraudă în achiziții publice cu fonduri europene pentru spitale.

Parchetul  European (EPPO) din București a făcut marți șapte percheziții în dosarul de fraudă cu bani europeni în achiziții publice pentru spitalele din România.

Este vorba de un proiect care privește achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro prin facilitatea UE de redresare și reziliență.

Un total de șapte percheziții au fost făcute la companii, un consiliu județean, un spital și la reședința suspecților pentru a aduna probe fizice și electronice, transmite EPPO, care vorbește de un spital și un consiliu județean din „regiunea Muntenia”.

Surse autorizate au declarat pentru Cotidianul că e vorba de Spitalul Județean Ilfov și de Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma.

Prețuri de achiziție umflate artificial

Procurorii EPPO au suspiciunea că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului.

Mai precis, s-a stabilit că aproximativ 70 de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice.

Cazul a fost inițial trimis EPPO de Parchetul Anticorupție din România. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a prezentat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională în sprijinul anchetei.

Perchezițiile și investigațiile sunt făcute cu sprijinul EPPO România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (IPJ Cluj, DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

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5 comentarii

  1. Coruptia in Ro, de sus pana jos a devenit un mod de viata. Azi, foarte greu de starpit. Este nevoie de o puternica politie, justitie si toate directiile de control din primarii si ministere. Dar la noi, o mana spala pe alta si ambele palmeaza mita si comisionul….

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  2. Cred ca Thuma are dreptul sa se apere,sa spuna daca a luat sau nu a luat niste bani in cutii de pantofi,ca mentorul sau Grindeanu

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  3. Se vede din spatiu ca e manarie,marea justitiara nu a ridicat un deget in problema autobuzelor scolare achizitionate la pret dublu chiar si la bihor unde erea mafiotul bolovan sef !

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  5. Hoția din România nu are leac, ea va dispare odată cu sfârșitul civilizației umane sau cu instaurarea unui regim a la Singapore .

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