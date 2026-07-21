Este vorba de un proiect care privește achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro prin facilitatea UE de redresare și reziliență.
Un total de șapte percheziții au fost făcute la companii, un consiliu județean, un spital și la reședința suspecților pentru a aduna probe fizice și electronice, transmite EPPO, care vorbește de un spital și un consiliu județean din „regiunea Muntenia”.
Surse autorizate au declarat pentru Cotidianul că e vorba de Spitalul Județean Ilfov și de Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma.
Prețuri de achiziție umflate artificial
Procurorii EPPO au suspiciunea că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului.
Mai precis, s-a stabilit că aproximativ 70 de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice.
Cazul a fost inițial trimis EPPO de Parchetul Anticorupție din România. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a prezentat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională în sprijinul anchetei.
Perchezițiile și investigațiile sunt făcute cu sprijinul EPPO România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (IPJ Cluj, DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.
Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
5 comentarii
Coruptia in Ro, de sus pana jos a devenit un mod de viata. Azi, foarte greu de starpit. Este nevoie de o puternica politie, justitie si toate directiile de control din primarii si ministere. Dar la noi, o mana spala pe alta si ambele palmeaza mita si comisionul….
Cred ca Thuma are dreptul sa se apere,sa spuna daca a luat sau nu a luat niste bani in cutii de pantofi,ca mentorul sau Grindeanu
Se vede din spatiu ca e manarie,marea justitiara nu a ridicat un deget in problema autobuzelor scolare achizitionate la pret dublu chiar si la bihor unde erea mafiotul bolovan sef !
Dar ce treaba are IPJ Cluj in aceasta chestiune?
Hoția din România nu are leac, ea va dispare odată cu sfârșitul civilizației umane sau cu instaurarea unui regim a la Singapore .