Este vorba de un proiect care privește achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro prin facilitatea UE de redresare și reziliență.

Un total de șapte percheziții au fost făcute la companii, un consiliu județean, un spital și la reședința suspecților pentru a aduna probe fizice și electronice, transmite EPPO, care vorbește de un spital și un consiliu județean din „regiunea Muntenia”.

Surse autorizate au declarat pentru Cotidianul că e vorba de Spitalul Județean Ilfov și de Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma.

Prețuri de achiziție umflate artificial

Procurorii EPPO au suspiciunea că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului.

Mai precis, s-a stabilit că aproximativ 70 de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice.

Cazul a fost inițial trimis EPPO de Parchetul Anticorupție din România. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a prezentat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională în sprijinul anchetei.

Perchezițiile și investigațiile sunt făcute cu sprijinul EPPO România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj și București (IPJ Cluj, DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.