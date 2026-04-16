PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ

Întrebarea care rămâne este cum se va desprinde PSD de Bolojan? Cel mai probabil scenariu este retragerea miniștrilor de la guvernare. Lucru care s-a mai întâmplat și în guvernări anterioare.

Conform unor surse planul PSD este ca luni să iasă public cu decizia că îi retrag sprijinul premierului, apoi să îi dea 72 de ore să plece de bunăvoie. Altfel, își retrag cei șase miniștri și vicepremierul. Nu și prefecții sau subprefecții pentru că „ne așteptăm să venim înapoi în 45 de zile”, a declarat pentru Cotidianul un lider PSD, râzând.

Grindeanu se poate împușca singur în picior

Dacă Bolojan nu le face hatârul social-democraților, Sorin Grindeanu s-ar putea detona. Asta fiindcă a declarat că va pleca de la șefia Camerei Deputaților, fiindcă protocolul se rupe. Sorin Grindeanu nu este neapărat iubit de partid, așa că ar deschide ușa unei pierderi definitive a puterii în PSD.

Bolojan nu pare că va renunța de bunăvoie și nesilit de PSD sau Nicușor Dan

Social-democrații s-au așteptat la început, când au dat drumul amenințărilor cu ruperea Coaliției, ca Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Nici profilul premierului, prea orgolios, nu i-a ajutat, nici evoluția planului taberei anti-Bolojan din PNL. Premierul și-a securizat poziția de lider în partid în urma ședințelor interne și mișcărilor de trupe. Iar odată ce PSD a fost abandonat de prietenii conjuncturali din AUR, care au blocat schema care s-a încercat la votul pe buget, a fost clar că și dacă Ilie Bolojan ar fi avut un gând să demisioneze, a dispărut.

„Ilie Bolojan este un premier inflexibil”

Este propoziția care se aude pe holurile sediului din Kiseleff, pe holurile sediului din Modrogan, și chiar pe holurile Administrației Prezidențiale, spun surse politice.

Iar PSD are nevoie de un premier maleabil. Și chiar președintele Nicușor Dan are nevoie de un premier mai puțin încăpățânat, cu o mai mică șansă de creștere, care să nu-i știrbească autoritatea și să nu devină o amenințare pentru el. Totuși, să fie un liberal care să nu fie nici anemic, lipsit de fermitate în PNL.

Cine ar putea fi? Surse politice susțin că cel mai potrivit ar fi Cătălin Predoiu, apropiat PSD-ului.

Dar până la a numi un alt premier, e cale lungă. Sunt multe variabile și proceduri de urmat în încercarea de a se bloca unii pe alții.

Ce înseamnă retragerea miniștrilor PSD

Conform articolului 85 din Constituție

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Cum poate forța Bolojan interimatul

Retragerea miniștrilor înseamnă schimbarea compoziției politice. Așa că Ilie Bolojan va numi interimari, iar în 45 de zile ar urma să vină în fața Parlamentului pentru aprobare, teoretic. Va veni Bolojan în fața Parlamentului?

Constituționaliștii cu care Cotidianul a discutat susțin că premierul poate forța interimatul mai mult de 45 de zile, deoarece Constituția nu precizează ce se întâmplă dacă depășește acest termen.

Așa că social-democraților le rămâne să inițieze sau să voteze o moțiune pentru a-l forța, la rândul lor, pe Bolojan să plece acasă. Surse PSD spun că nu vor aștepta 45 de zile, ci vor trece direct la atac. Totuși, își va asuma PSD să se asocieze cu AUR și să voteze moțiunea pe care AUR are de gând să o depună?

Depinde ce va face președintele Nicușor Dan, dacă va urma modelul Klaus Iohannis vs Viorica Dăncilă.

Cazul Dăncilă

În 2019, ALDE și-a retras miniștrii din Guvernul Dăncilă, moment în care formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu a decis oficial ruperea Coaliției de guvernare cu PSD.

Viorica Dăncilă a tot evitat să vină în Parlament pentru reconfirmare. Președintele Klaus Iohannis a refuzat numirile de noi miniștri și i-a cerut premierului să meargă în Parlament pentru confirmare, deoarece structura politică a Guvernului se schimbase.

Curtea Constituțională a confirmat pe 18 septembrie 2019 că premierul era obligat să ceară votul Parlamentului. Chiar și după decizia CCR, Dăncilă a refuzat să stabilească o dată imediată, declarând: „Vom merge în Parlament nu când ne spun alții, ci atunci când vom considera că este oportun. Dăncilă a anunțat în final că va merge în Parlament pentru votul de remaniere abia în săptămâna de după moțiunea de cenzură din 10 octombrie.

Nu s-a mai ajuns acolo, Guvernul a fost demis prin acea moțiune înainte ca ea să mai ajungă să ceară votul de încredere pentru noua structură.

Guvern minoritar

În același timp, PNL poartă negocieri deja pentru un guvern minoritar, au declarat surse politice. Doar că pentru a strânge de-un guvern, Ilie Bolojan are nevoie de zeci de voturi. Fără PSD, Coaliția ar dispune, în Parlament, de 181 de voturi.

Pentru învestirea unui Guvern, e nevoie de 233 de voturi. De unde le ia Bolojan? Vor veni neafiliații în sprijin? Tot nu ar fi de ajuns.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenchiu, spunea de curând că nu trebuie „să fim ipocriți, „dacă AUR vrea să susțină un Guvern, nu o să-l împiedice nimeni niciodată”.

Formarea unui guvern minoritar nu a fost negată de Ilie Bolojan public, deși spune că nu este de dorit acum. Și Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că un guvern minoritar ar fi catastrofal.

Pe de altă parte, George Simion neagă că ar putea susține cu voturi PNL-ul.