PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ

Social-democrații îl vor forța pe Bolojan să demisioneze, dar și premierul le-ar putea forța mâna social-democraților cu un interimat prelungit.

De Elena Crangasu
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu FOTO Inquam Photos/ Octav Ganea

Prin discursurile acide pe care le-au avut liderii PSD în ultimele luni, nu au lăsat spațiu de manevră, iar singurul răspuns posibil este să se desprindă de Bolojan. Sorin Grindeanu nu poate da înapoi, iar partidul, nici dacă vrea, nu poate face cale-ntoarsă și să găsească justificări pentru a rămâne cu Ilie Bolojan. Nici măcar argumentul „stabilității”, permanent invocat, nu mai poate fi folosit acum. Drumul a fost pavat.

Întrebarea care rămâne este cum se va desprinde PSD de Bolojan? Cel mai probabil scenariu este retragerea miniștrilor de la guvernare. Lucru care s-a mai întâmplat și în guvernări anterioare.

Conform unor surse planul PSD este ca luni să iasă public cu decizia că îi retrag sprijinul premierului, apoi să îi dea 72 de ore să plece de bunăvoie. Altfel, își retrag cei șase miniștri și vicepremierul. Nu și prefecții sau subprefecții pentru că „ne așteptăm să venim înapoi în 45 de zile”, a declarat pentru Cotidianul un lider PSD, râzând.

Grindeanu se poate împușca singur în picior

Dacă Bolojan nu le face hatârul social-democraților, Sorin Grindeanu s-ar putea detona. Asta fiindcă a declarat că va pleca de la șefia Camerei Deputaților, fiindcă protocolul se rupe. Sorin Grindeanu nu este neapărat iubit de partid, așa că ar deschide ușa unei pierderi definitive a puterii în PSD.

Bolojan nu pare că va renunța de bunăvoie și nesilit de PSD sau Nicușor Dan

Social-democrații s-au așteptat la început, când au dat drumul amenințărilor cu ruperea Coaliției, ca Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Nici profilul premierului, prea orgolios, nu i-a ajutat, nici evoluția planului taberei anti-Bolojan din PNL. Premierul și-a securizat poziția de lider în partid în urma ședințelor interne și mișcărilor de trupe. Iar odată ce PSD a fost abandonat de prietenii conjuncturali din AUR, care au blocat schema care s-a încercat la votul pe buget, a fost clar că și dacă Ilie Bolojan ar fi avut un gând să demisioneze, a dispărut.

„Ilie Bolojan este un premier inflexibil”

Este propoziția care se aude pe holurile sediului din Kiseleff, pe holurile sediului din Modrogan, și chiar pe holurile Administrației Prezidențiale, spun surse politice.

Iar PSD are nevoie de un premier maleabil. Și chiar președintele Nicușor Dan are nevoie de un premier mai puțin încăpățânat, cu o mai mică șansă de creștere, care să nu-i știrbească autoritatea și să nu devină o amenințare pentru el. Totuși, să fie un liberal care să nu fie nici anemic, lipsit de fermitate în PNL.

Cine ar putea fi? Surse politice susțin că cel mai potrivit ar fi Cătălin Predoiu, apropiat PSD-ului.

Dar până la a numi un alt premier, e cale lungă. Sunt multe variabile și proceduri de urmat în încercarea de a se bloca unii pe alții.

Ce înseamnă retragerea miniștrilor PSD

Conform articolului 85 din Constituție

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Cum poate forța Bolojan interimatul

Retragerea miniștrilor înseamnă schimbarea compoziției politice. Așa că Ilie Bolojan va numi interimari, iar în 45 de zile ar urma să vină în fața Parlamentului pentru aprobare, teoretic. Va veni Bolojan în fața Parlamentului?

Constituționaliștii cu care Cotidianul a discutat susțin că premierul poate forța interimatul mai mult de 45 de zile, deoarece Constituția nu precizează ce se întâmplă dacă depășește acest termen.

Așa că social-democraților le rămâne să inițieze sau să voteze o moțiune pentru a-l forța, la rândul lor, pe Bolojan să plece acasă. Surse PSD spun că nu vor aștepta 45 de zile, ci vor trece direct la atac. Totuși, își va asuma PSD să se asocieze cu AUR și să voteze moțiunea pe care AUR are de gând să o depună?

Depinde ce va face președintele Nicușor Dan, dacă va urma modelul Klaus Iohannis vs Viorica Dăncilă.

Cazul Dăncilă

În 2019, ALDE și-a retras miniștrii din Guvernul Dăncilă, moment în care formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu a decis oficial ruperea Coaliției de guvernare cu PSD.

Viorica Dăncilă a tot evitat să vină în Parlament pentru reconfirmare. Președintele Klaus Iohannis a refuzat numirile de noi miniștri și i-a cerut premierului să meargă în Parlament pentru confirmare, deoarece structura politică a Guvernului se schimbase.

Curtea Constituțională a confirmat pe 18 septembrie 2019 că premierul era obligat să ceară votul Parlamentului. Chiar și după decizia CCR, Dăncilă a refuzat să stabilească o dată imediată, declarând: „Vom merge în Parlament nu când ne spun alții, ci atunci când vom considera că este oportun. Dăncilă a anunțat în final că va merge în Parlament pentru votul de remaniere abia în săptămâna de după moțiunea de cenzură din 10 octombrie.

Nu s-a mai ajuns acolo, Guvernul a fost demis prin acea moțiune înainte ca ea să mai ajungă să ceară votul de încredere pentru noua structură.

Guvern minoritar

În același timp, PNL poartă negocieri deja pentru un guvern minoritar, au declarat surse politice. Doar că pentru a strânge de-un guvern, Ilie Bolojan are nevoie de zeci de voturi. Fără PSD, Coaliția ar dispune, în Parlament, de 181 de voturi.

Pentru învestirea unui Guvern, e nevoie de 233 de voturi. De unde le ia Bolojan? Vor veni neafiliații în sprijin? Tot nu ar fi de ajuns.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenchiu, spunea de curând că nu trebuie „să fim ipocriți, „dacă AUR vrea să susțină un Guvern, nu o să-l împiedice nimeni niciodată”.

Formarea unui guvern minoritar nu a fost negată de Ilie Bolojan public, deși spune că nu este de dorit acum. Și Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că un guvern minoritar ar fi catastrofal.

Pe de altă parte, George Simion neagă că ar putea susține cu voturi PNL-ul.

23 comentarii

  2. Se mai aude ceva despre ordonanța de interzicere a cumulului intre pensia specială și salariul special?

    Răspunde

    1. Peiu, Lulea, Dungaciu, Tarziu, Piperea de ce s-au bagat in Parlament ? Indemnizatie speciala dublata de pensie speciala ! Tu vrei sa le distrugi visul ?

  4. Bolojan își va da demisia. Pentru ca are onoare. Pe chestia: „Vreți sa plec?Plec.” Unde nu e dragoste, nimic nu e…vorba cântecului.

    Răspunde

  6. … , nu mai poate da înapoi ! Dar , nici înainte nu se mai mișcă . A înțepenit CA CUrca în lemne . Grindeanu rîde mînzește precum Grivei care latră la perete . Pleacă acasă ! Să nu zici că nu te-am învățat de bine ?

    Răspunde

  8. Pai mai e 7 luni pana la rotativa rotanta. De ce nu puneti si voi ceva maiastru pe Simion sau Georgescu gen o innoire. .

    Răspunde

  9. PSD fara PNL+USR+UDMR nu pot face guvern ,iar AUR nu se baga ca isi pierde clientela
    Mai simplu pentru gazetari ar fi sa calculeze distributia mandalelor actuale in Parlament,ajuta mult sa nu mai scrie ineptii
    Bolojan ramane prim ministru inca un an,cel putin!

    Răspunde

  10. PSD fara PNL+USR+UDMR nu pot face guvern ,iai AUR nu se baga
    Mai simplu pentru gazetari ar fi sa calculeze distributia mandalelor actuale in Parlament,ajuta mult sa nu mai scrie ineptii
    Bolojan ramane prim ministru inca un an,cel putin!

    Răspunde

  12. Omul prost dacă îl bagi în seamă începe să-ți dea sfaturi.
    Cred că a venit vremea să uităm de PSD.
    Când unul ca Grindeanu sau Volgutu’ ajung să decidă pentru partid este sfârșitul.

    Răspunde

    1. Si de unde speri sa vina salvarea? Si a cui salvare?
      De la PNL? Sau de la USR?

    2. @Sandu, stai liniștit, nu toți pesedistii sunt ciolaci sau volguti, mai sunt și ceva oameni care pricep ceva economie.
      Grindeanu e cu lațul de gât și stă pe un scaun cu un picior lipsă.

  15. D le Bolojan vă rog frumos să plecați din PNL și să formați alături de intelectuali gen T Baconschi,A.Papahagi,S.Ionita și alții o nouă formațiune politică cu o platformă conservatoare-creștin-democrata .Așa le veți face sah mat toate adunăturile care există la ora aceasta în România. Gândiți la aceasta varianta.

    Răspunde

  16. Pe șoferie se spune cică”nu-i destul că-i prost dar mai și semnalizează”.Cam din categoria asta face parte și specimenul ăsta de Grincheanu.După isprăvile gogosarului de Buzău, să te dai salvator național e trasa de păr rău!

    Răspunde

  17. Până acum nicio reformă, PSD încurcă tot. Ilie Bolojan se lupta cu plățile celor 1,3 milioane de angajați la stat din care 2200 la TVR. Vinerea la ora 14 rup ușa de la muncă, pauza de masă inclusa în program, birocrație purulentă. Doar alegerile anticipate ar mai subția clanul PSD.

    Răspunde

  18. Jos hoții PSD! Sus Bolo! Dacă Bolo reușește să-i pună cu botul pe labe pe „speciali”, îl votez la prezident!

    Răspunde

  19. PSD merge in opozitie si la urmatoarele alegeri castiga 10%, mai putin ca USR ! Unde l-ati gasit pe Grindeanu, acesta ? Sa-l puneti in spirt la Antipa, langa Terente !

    Răspunde

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
