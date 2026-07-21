Guvernul Vasile Tofan, vot de încredere din partea Parlamentului Republicii Moldova

Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere guvernului condus de Vasile Tofan.

Mihai Dima
Guvernul Vasile Tofan, vot de încredere din partea Parlamentului Republicii Moldova

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat pentru CNN că Rusia nu reacționează decât la forță Sursa FOTO: Facebook/ Vasile Tofan

Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere guvernului condus de Vasile Tofan.


Votul de încredere a venit din partea celor 53 de deputați ai formațiunii prezidențiale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Opoziția moldovenească s-a abținut de la vot.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan, cunoscut om de afaceri în Republica Moldova, a fost desemnat premier de președinta Maia Sandu. Numirea a fost făcută în urma demisiei premierului Alexandru Munteanu.

Munteanu a renunța la funcție invocând faptul că nu-și mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale”.

Guvernul Vasile Tofan, priorități

Noul premier al Republicii Moldova susține că prioritățile executivului său vor viza creșterea economică, dar și avansarea procesului privind integrarea europeană.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient” a declarat Vasile Tofan, potrivit Moldpres, citată de Agepres.

Vot de încredere acordat după nouă ore

Vasile Tofan a primit votul de încredere la finalul unei ședinte de nouă ore. Prezentarea programului de guvernare a lui Tofan a durat mai bine de o oră.

Mai mult, timp de cinci ore acesta a răspuns la întrebările venite din partea deputaților. Tofan a precizat că prioritatea pentru el este pregătirea semnării Tratatului de Aderare până în 2028.

„Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%” a mai punctat Vasile Tofan.

Totodată, premierul a precizat și faptul că vor fi realizate investiții în infrastructura rutieră a Republicii Moldova, fiind pregătiți pentru reparații peste 300 de kilometri de drumuri.

Totodată, alți 6 miliarde de lei vor fi redirecționați către educație, iar 7 miliarde de lei pentru agricultură.

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