Nava care arde în Marea Neagră nu pune în pericol litoralul, spun autoritățile

Nava, sub pavilion Liberia, era încărcată cu aproape 4.000 de tone de propan și a luat foc în noaptea de luni spre marți, după o explozie produsă în largul țărmului românesc.

„Autoritatea Navală Română, împreună cu forțe aparținând celorlalte ministere semnatare ale planului național de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare urmăresc situația. Reamintim că în timpul unei acțiuni, siguranța echipelor de intervenție este primordială”, au precizat reprezentanții instituției într-un comunicat.

Potrivit ANR, nava se află la aproximativ 14 mile marine de țărm. Autoritățile susțin că, în acest moment, nu există un pericol pentru litoralul românesc.

„Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, a transmis Autoritatea Navală Română.

Echipajul a fost salvat. Trei marinari au ajuns la spital

Alerta a fost dată în noaptea de 21 iulie, la câteva minute după miezul nopții. MRCC Constanța, centrul care coordonează operațiunile de salvare pe mare, a fost anunțat că nava este în dificultate.

„În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, că se află în dificultate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată, atât prin prin mesaje radio, cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe”, a transmis autoritatea marți dimineață.

Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați în timpul nopții. Trei marinari răniți au fost transportați la spitalul din Tulcea, unde au primit îngrijiri medicale.

Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți dimineață, că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a adăugat șeful statului.

Potrivit acestuia, nava plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către Reni, Ucraina. Gas Lisbon se afla în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României. Datele Marine Traffic arată că nava a plecat din Alexandria pe 16 iulie. Destinația declarată era Sulina, unde ar fi trebuit să ajungă marți dimineață, 21 iulie, la ora 5.

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