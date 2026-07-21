Pasagerul unei mașini, strivit de un bolovan căzut de pe un versant, pe Valea Oltului

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, la ora 07:30, pe DN7, la intrarea în localitatea Lazaret. Într-o zonă împădurită, un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste parbrizul mașinii.

Pasager strivit de bolovan, pe Valea Oltului

Șoferița, în vârstă de 36 de ani, fiica bărbatului care și-a pierdut viața, a scăpat cu viață. Tatăl său, în vârstă de 71 de ani, nu a mai putut fi salvat de echipajele de intervenție.

Traficul a fost blocat preț de 3 ore pe această porțiune a Văii Oltului, din cauza cercetărilor de la fața locului. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească împrejurările accidentului.

Reacția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), administratorul DN7, susține că zona nu a reprezentat risc de căderi de pietre de pe versați.

Un audit realizat anul trecut de specialiști independenți a scos în evidență acest aspect.

„În primul rând, ne exprimăm regretul profund faţă de cele întâmplate şi suntem alături de familia bărbatului decedat, pasager în maşina implicată în acest incident. Ţinem să precizăm de la bun început că acest tronson nu a prezentat până acum risc de căderi de pietre de pe versanţi, fiind o zonă dens împădurită, şi până azi dimineaţă nu am mai înregistrat astfel de incidente pe acest sector” susțin reprezentanții CNAIR.

Mai departe, CNAIR susține că pădurea de la marginea drumului nu aparține companiei, iar pentru montarea de plase de protecție ar trebui defrișat tot versantul.

„CNAIR SA – DRDP Braşov a realizat în ultimii ani mai multe intervenţii pentru securizarea şi curăţarea versanţilor periculoşi (rănguiri) în zona Lazaret, pe porţiunile cu stâncă neacoperită de vegetaţie, pe o suprafaţă totală de peste 4500 de m2 şi există mai multe zone semnalizate prin indicatoare «Atenţie căderi de pietre»” au mai spus reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.