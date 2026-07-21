Cătălin Drulă: Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public produce agitație și halucinații

„Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații.

Mai nou are vedenii cu mine la ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, spune Cătălin Drulă.

„Altfel, eu îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de ministerul Transporturilor și îi încurajez în continuare să-i scoată din minți pe pesediști și pe frații lor din aripa Thuma a PNL. Normal că băieții cu homar și private jet Nordis turbează, dar românii care vor reforme și o administrație curată le sunt alături”, a conchis el.

El a răspuns astfel, printr-o postare pe Facebook, acuzelor aduse de președintele PSD, fost titular la Transporturi, ca și Cătălin Drulă.

Grindeanu: Drulă este, de fapt, „ministru informal”

Grindeanu l-a acuzat pe liderul USR că ar conduce de fapt în continuare Ministerul Transporturilor, în ciuda faptului că interimar a fost numit Radu Miruță, coleg de partid cu Drulă, după ce PSD s-a retras de la guvernare și și-a debarcat propriul guvern în Parlament.

Într-o conferință de presă susținută marți, Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a fost solicitat de jurnaliști să comenteze siguranța traficului pe Valea Oltului. Marți, un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane, iar una a murit.

Criticând prestația lui Miruță, președintele PSD a ajuns tocmai la perioada în care Drulă a deținut portofoliul de la Transporturi, adică decembrie 2020-septembrie 2021. De atunci, s-au perindat la conducerea Transporturilor patru miniștri, inclusiv Sorin Grindeanu, cu cel mai lung mandat, din noiembrie 2021 – iunie 2025.

Grindeanu a spus că în trei luni de zile, de când ministerul este condus interimar de Radu Miruță de la USR, nu a fost dat în circulație „nici măcar un kilometru de autostradă” și că „a mai avut România această experiență, când tot un domn de la același partid a condus Ministerul Transporturilor”, referindu-se la Cătălin Drulă.

„Cereți la jandarmi registrul de intrare”

Grindeanu a sugerat că și acum ministerul ar fi condus, de fapt, tot de Drulă.

„Asta e! Ăsta e rezultatul. A mai fost asta, în 2021, timp de nouă luni de zile. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, care a avut extraordinara performanță să nu dea în circulație nici măcar un kilometru de autostradă, domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal, în acest moment, al Ministerului Transporturilor”, a spus Sorin Grindeanu.

El le-a sugerat jurnaliștilor să verifice registrul de la intrarea în minister – „Cereți la jandarmi registrul de intrare” – și să vadă „de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo”.

„I-aș spune domnului Miruță să n-asculte de el, fiindcă a condus prost, dovadă că n-a făcut niciun kilometru – și uite că asta s-a întâmplat și acum. Nu e un exemplu bun”, a mai spus președintele PSD.