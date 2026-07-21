Decizia Curții de Apel este definitivă. Suspendarea deciziilor este provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii depuse în instanță de „puciștii” liberali, în care cer anularea deciziilor CNE.

În paralel, tabăra anti-Bolojan a depus la Tribunalul București și o acțiune pentru suspendarea deciziilor din cadrul Congresului. Aceasta a câștigat în primă instanță în ceea ce privește suspendarea, iar tabăra pro-Bolojan a făcut apel și de această dată.

Lista completă a celor care au dat PNL în judecată este:

ANISIE MONICA-CRISTINA

BACIU ANDREI

BODE LUCIAN

BOGDAN IOAN -RAREŞ

CîMPEANU SORIN -MIHAI

GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA

IORDACHE ION

MATEI ANETA

PANDEA CIPRIAN

PAULIUC NICOLETA

PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN

RUSU SEBASTIAN-MIHAI

SCARLAT GEORGE

SOARE DRAGOŞ

STROE IONUŢ-MARIAN

THUMA HUBERT- PETRU-ŞTEFAN

VEŞTEA ADRIAN IOAN

VEŞTEA MIHAIL

Cele cinci lovituri la adresa PNL din ultima lună de criză politică

Decizia definitivă a Curții de Apel București nu este prima lovitură primită de PNL de la începutul crizei politice

Prima dintre ele a fost desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără ca partidul să fie consultat. Liberalii au aflat pe 16 iunie, la ora 09.00, că prim-vicepreședintele lor este propus de Nicușor Dan ca premier, după retragerea lui Eugen Tomac. Reacțiile au început imediat să curgă, iar cea mai mare a partidului s-a arătat furiosă că nu a fost anunțată înainte de desemnare.

Ilie Bolojan chiar l-a acuzat pe Nicușor Dan că încearcă să rupă PNL.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, preciza la acel moment Ilie Bolojan.

Un alt punct de cotitură pentru PNL a fost dosarul DNA în care Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este acuzat de luare de mită. Edilul a fost și plasat sub control judiciar. Mai mult, acesta a renunțat la candidatura sa pentru un loc în conducerea PNL la Congresul din 21 iunie, pe motiv că nu vrea ca dosarul său să dăuneze imaginii partidului. Totuși, a fost prezent la acel Congres și a și luat cuvântul.

„Aceiași oameni care-l împing pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia azi trebuie să-i fac față. Și o să vin cu detalii”, preciza Ciprian Ciucu.

Pe 18 iunie, ziua în care Ciprian Ciucu ajungea la DNA și dosarul său devenea o bombă de presă, tabăra Veștea dădea pentru prima dată în judecată partidul. Era a treia lovitură. 16 liberali cereau suspendarea a două decizii luate de PNL în urmă cu câteva zile în Biroul Național Politic. Este vorba despre deciziile care stabileau că liberalii care votează guvernul Veștea sau acceptă o funcție în guvern vor fi excluși. În aceeași zi, un termen record, Tribunalul Ilfov judeca cererea taberei Veștea și îi dădea dreptate, astfel că deciziile au fost suspendate.

Tabăra Veștea a mai făcut și alte demersuri în instanță împotriva PNL. Două dintre ele, ordonanțe președințiale, au și fost rezolvate deja. A patra lovitură pentru PNL a fost momentul în care Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv actele subsecvente, adică organizarea și desfășurarea Congresului.

Iar a cincea lovitură a fost cea de miercuri, când acelați Tribunal București a decis suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie.