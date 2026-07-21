Decizia Curții de Apel este definitivă. Suspendarea deciziilor este provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii depuse în instanță de „puciștii” liberali, în care cer anularea deciziilor CNE.
În paralel, tabăra anti-Bolojan a depus la Tribunalul București și o acțiune pentru suspendarea deciziilor din cadrul Congresului. Aceasta a câștigat în primă instanță în ceea ce privește suspendarea, iar tabăra pro-Bolojan a făcut apel și de această dată.
Lista completă a celor care au dat PNL în judecată este:
- ANISIE MONICA-CRISTINA
- BACIU ANDREI
- BODE LUCIAN
- BOGDAN IOAN -RAREŞ
- CîMPEANU SORIN -MIHAI
- GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA
- IORDACHE ION
- MATEI ANETA
- PANDEA CIPRIAN
- PAULIUC NICOLETA
- PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN
- RUSU SEBASTIAN-MIHAI
- SCARLAT GEORGE
- SOARE DRAGOŞ
- STROE IONUŢ-MARIAN
- THUMA HUBERT- PETRU-ŞTEFAN
- VEŞTEA ADRIAN IOAN
- VEŞTEA MIHAIL
Cele cinci lovituri la adresa PNL din ultima lună de criză politică
Decizia definitivă a Curții de Apel București nu este prima lovitură primită de PNL de la începutul crizei politice
Prima dintre ele a fost desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, fără ca partidul să fie consultat. Liberalii au aflat pe 16 iunie, la ora 09.00, că prim-vicepreședintele lor este propus de Nicușor Dan ca premier, după retragerea lui Eugen Tomac. Reacțiile au început imediat să curgă, iar cea mai mare a partidului s-a arătat furiosă că nu a fost anunțată înainte de desemnare.
Ilie Bolojan chiar l-a acuzat pe Nicușor Dan că încearcă să rupă PNL.
„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, preciza la acel moment Ilie Bolojan.
Un alt punct de cotitură pentru PNL a fost dosarul DNA în care Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este acuzat de luare de mită. Edilul a fost și plasat sub control judiciar. Mai mult, acesta a renunțat la candidatura sa pentru un loc în conducerea PNL la Congresul din 21 iunie, pe motiv că nu vrea ca dosarul său să dăuneze imaginii partidului. Totuși, a fost prezent la acel Congres și a și luat cuvântul.
„Aceiași oameni care-l împing pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia azi trebuie să-i fac față. Și o să vin cu detalii”, preciza Ciprian Ciucu.
Pe 18 iunie, ziua în care Ciprian Ciucu ajungea la DNA și dosarul său devenea o bombă de presă, tabăra Veștea dădea pentru prima dată în judecată partidul. Era a treia lovitură. 16 liberali cereau suspendarea a două decizii luate de PNL în urmă cu câteva zile în Biroul Național Politic. Este vorba despre deciziile care stabileau că liberalii care votează guvernul Veștea sau acceptă o funcție în guvern vor fi excluși. În aceeași zi, un termen record, Tribunalul Ilfov judeca cererea taberei Veștea și îi dădea dreptate, astfel că deciziile au fost suspendate.
Tabăra Veștea a mai făcut și alte demersuri în instanță împotriva PNL. Două dintre ele, ordonanțe președințiale, au și fost rezolvate deja. A patra lovitură pentru PNL a fost momentul în care Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv actele subsecvente, adică organizarea și desfășurarea Congresului.
Iar a cincea lovitură a fost cea de miercuri, când acelați Tribunal București a decis suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie.
10 comentarii
Este mana savonata a Liei. Lia este un mic tentacul din caracatita cu creier de șobolan creata de psd.
Cred ca o revolutie adevarata se impune!
Este incredibil,traim in plina dictatura condusa de Justitie
ILIE BOLOJAN TREBUIE SA-SI DE-A DEMISIA DIN PNL ! CA ASHA S-A ZIS DE LA ORANDUIRE !
A sunat, tunat, urlat Lia! Oricum, ac de cojoacele șobolanilor se va găsi. Nu mor caii, cum vor câinii, hienele și alte jivine din Padurea AdorMita.
Ce treaba are Curtea de Apel cu structura si organizarea unui partid?!! O dovada clara ca democratia este zero la noi. Iar aripile din toate partidele nu doresc nici un fel de reforma, decat populatia sa le plateasca privilegiile si sinecurile. Vor mai pleca inca 1 milion de romani…cu acesti tradatori de tara si de neam.
sa mai faca un congres si tot ii vor alunga.
ce vor face tradatorii, vor merge la sediile partidului ca sa fie scuipati zi de zi?
Sistemul nu se lasă, domnule Bolojan aveți susținere noastră, se pare că se apropie momentul, anticipate, acuma se vede cine este cu sistemul și cine împotrivă, dacă AUR era împotriva sistemului nu vota moțiune de cenzură in veci, Bolojan era hotărât să meargă până la capăt din păcate trădătorii de neam și țară l-au demis, la viitoarele anticipate se va vedea ce-și dorește poporul.
doreste pe naiba, au fugit de ta-su, in bratele lui fi-su!
Daca aduni procentele PSD cu AUR inainte si acum, va da aceias valoare. Ce a pierdut PSD, a castigat AUR.
Desteptaciunea nu vine peste noapte, trebuie ani multi de scoala…