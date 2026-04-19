„ȘOBOLAN BOLOJAN, PRIM-SINECURISTUL ȚĂRII, ȘI-A TRAS ARMATĂ DE BOȚI”, acuză Bogdan Trif.

Bogdan Trif susține că există un mesaj tras la indigo care apare postat de mai multe conturi în secțiunile de comentarii ale postărilor în care este criticat premierul Bolojan. Postarea vine în contextul în care premierul Bolojan a comparat corupția din interiorul statului cu „șobolănimea”.

„Se vorbește tot mai des despre o realitate pe care mulți o observă deja: o avalanșă de comentarii „la indigo”, apărute brusc pe orice postare în care este menționat Ilie Bolojan. Mai ales dacă este criticat. Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Întâmplare sau strategie bine pusă la punct?

Orice postezi, din orice colț al țării, în momentul în care apare numele lui, apar instant comentarii care îi apără imaginea și atacă orice critică. Același tipar, aceleași replici, aceleași conturi suspecte care „se activează” simultan pe pagini din Sibiu, pe site-uri de presă sau pe paginile unor politicieni care nu îi împărtășesc ideile sau îl critică. Scenariul pare identic peste tot.

TOTUL PENTRU CA NU CUMVA SĂ SE DĂRÂME MITUL MESIANICULUI BOLOJAN.”

„Bolojan, sinecurist de lux”

Bogdan Trif acuză că Ilie Bolojan este „sinecurist de lux” și că ar locui în fosta vila de protocol a președintelui Traian Băsescu.

„În spațiul public, imaginea pe care și-a construit-o minuțios este una de modestie: declarații despre un trai simplu, într-un apartament de aproximativ 65 mp. În paralel însă, Bolojan își duce “cu greu” traiul zilnic în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu. Parcă mânat de dorința de a simți pe pielea lui cum e să fii șef de stat, Bolojan se “înghesuie” pe aproximativ 350 mp, cu 7 camere, 3 dormitoare, camere de serviciu și curte generoasă.

Și ca să aibă parte de această experiență exclusivistă, a modificat cadrul legislativ in acest sens. Dar Bolojan nu e sinecurist de lux de ieri-de azi. El a făcut parte din Comitetul Eximbank, unde, în 2007, de unde a încasat aproximativ 74.000 lei indemnizații ca membru al unui comitet interministerial într-o perioadă în care salariul mediu net era în jur de 1.042 lei.”

Deputatul PSD pune în paralel portretul pe care i l-a făcut lui Bolojan, de sinecurist, cu măsurile de austeritate.

Deputat PSD: Tiriboți, liber la comentat

„În același timp, măsurile fiscale promovate — creșteri de taxe, majorări de TVA și lipsa unor politici reale de stimulare economică — pun presiune pe mediul de afaceri și pe cetățeni. Inflația crește, firmele românești sunt împinse spre insolvență sau faliment, iar oamenii sunt nevoiți să suporte costuri tot mai mari.”

În finalul postării, parlamentarul PSD revine la acuzațiile referitoare la armata de boți de care s-ar folosi Bolojan.

„Nu este vorba despre simpatii sau antipatii politice, ci despre faptul că transparența, echitatea și responsabilitatea publică au fost înlocuite de Bolojan cu o imagine clădită artificial.

Urmăriți atent. Citiți comentariile. Analizați tiparele. România are nevoie de adevăr, nu de imagine construită. Acestea fiind spuse…Boți, tiriboți, liber la comentat!”

Indigoul PSD-ist

Deputatul PSD Bogdan Trif vorbea despre comentariile „la indigo” venite la criticile pentru Bolojan, dar nu a precizat unde apar acestea. Marele tumult împotriva social-democraților pe social media a venit la postările mai multor PSD-iști în care anunță votul de luni pe mandatul lui Bolojan.

„Ajunge. Până aici”, scrie deasupra pozei PSD-istului cu pricina. Mai jos, politicianul, oricare ar fi acesta, anunță că „votez la momentul adevărului”. După principiul votului democratic și al pluralității de opinii, și mai jos se sugerează că social-democrații gândesc toți la fel. „Din toată țara. Cu o singură voce.”

Reacțiile negative au început să curgă în comentarii, motiv pentru care mai mulți PSD-iști și-au închis sau restricționat secțiunea de comentarii. Un exemplu în acest sens este ministrul muncii, Petre Manole.

Totuși, internauții nu s-au oprit din a glumi pe seama postărilor la indigo ale PSD-iștilor. Mediul online a fost inundat cu glume, în care poza de membru era înlocuită fie cu Ion Iliescu, fie cu o cutie de pantofi cu bani, referință la mita pe care ar fi luat-o fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu.

Declarația făcută de Bolojan care a stârnit valul de reacții a fost făcută la RRA. Premierul spune că a deranjat pentru că a găsit „niște șobolani care rod proviziile”, când a deschis cămara satului”, și a „pus lumina pe ei”.

„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public (…) Deși de multe ori, cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone. Aceste zone sunt conectate politic la oameni care au susținut aceste situații. În cămară, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, niște rozătoare. Am aprins becul și am făcut lumină acolo, asta a deranjat”, a explicat el.

Răspunsul lui Grindeanu: E vremea deratizării

Inițial, în conferința de presă de sâmbătă susținută de Grindeanu la Timișoara, acesta a vorbit despre vânzarea de acțiuni din companiile profitabile de stat, ceea ce vor liberalii, ca fiind un „șobolănism”.

„În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi vorbim despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile – CEC, Portul Constanţa. Acestea sunt şobolănismele adevărate. Despre acestea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea despre asta. Dar asta înseamnă – că tot spunea de cămări – că, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul”, a declarat Grindeanu, conform RFI.

Într-un răspuns pe Facebook la declarația lui Bolojan, Grindeanu a folosit și el metafore referitoare la șobolănime.

„Șobolanii politici sar la beregată când sunt prinși că vor să vândă, pe bucăți, companiile strategice ale statului.

E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria!”

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.