Bolojan: Când am deschis cămara, am găsit șobolani care rod proviziile

Premierul Bolojan spune că nu va ține cont de ultimatului dat de PSD, cele 72 de ore pentru a demisiona de bunăvoie.

„Am spus că nu demisionez, pentru că România are nevoie să fie condusă. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului. Sigur, dacă guvernul pierde o moțiune de cenzură…”, a răspuns premierul la Radio România Actualități.

„Pentru că nu se va putea oferi pâine, se va oferi circ”

Întrebat dacă va continua în caz că PSD își retrage miniștrii, Bolojan a răspuns că merge mai departe și că această criză e generată de PSD.

„Dacă se ajunge la un astfel de parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și vom vedea atunci care e situația. Înseamnă inclusiv respectarea termenelor prevăzute de Constituție. Nu am proiectat niște pași pentru că nu eu am cauzat acest lucru. Criza e generată de PSD (…) „Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țara noastră. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva. Dar pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ”, a motivat premierul.

Șobolanii din cămară

Bolojan spune că a deranjat pentru că a găsit „niște șobolani care rod proviziile”, când a deschis cămara satului”, și a „pus lumina pe ei”.

„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public (…) Deși de multe ori, cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone. Aceste zone sunt conectate politic la oameni care au susținut aceste situații. În cămară, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, niște rozătoare. Am aprins becul și am făcut lumină acolo, asta a deranjat”, a explicat el.

„PSD vrea un PNL obedient și un premier marionetă”

Ilie Bolojan a mai declarat că Partidul Social Democrat şi-a dorit un PNL de tip obedient, așa cum au mai avut în trecut, și un premier marionetă.

„S-ar dori, probabil, să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate. Eu îmi asum răspunderea. Gândiți-vă că această criză care se prefigurează e ca și când te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemne pentru a reface acoperișul”, a declarat Ilie Bolojan.

Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ce trebuie pentru țară. Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, nu aș avea o problemă să plec. Dar știu că nu se va întâmpla asta. Dacă ar veni un nou premier, cât timp i-ar mai lua PSD-ului să inventeze noi probleme?”, a mai spus Ilie Bolojan.

Consultarea PSD. Social-democrații vor să scape de Bolojan

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de h pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv.