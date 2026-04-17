FOTO. Ministrul Agriculturii, victima modei. Valiza de 4.000 de euro, fake sau opulență?

Cel înscăunat să conducă cu mână de fier grânarul Europei din „Epoca de Aur”, poartă mănuși de catifea când vine vorba de stilul personal.

Ministrul Agriculturii a fost recent fotografiat, pe aeroport, cărând după domnia sa nu vreun prototip de cultivator, ci un impresionant exemplar de troller marca Louis Vuitton.

Listat la vânzare pe site-urile de profil în jurul valorii de 4.000 de euro, jurnaliștilor Cotidianul situația le-a stârnit curiozitatea, mai ales că vorbim despre o sumă care reprezintă indemnizația de ministru pe două luni.

Cu mențiunea că nu știm dacă piesa de rezistență a ținutei domnului Barbu este originală, l-am întrebat care-i treaba cu geamantanul.

Șeful de la Agricultură ne-a povestit că valiza este un cadou primit de la membrii familiei și, mai mult decât atât, cei dragi domniei sale ar fi făcut chetă să o achiziționeze.

Acesta poate fi un indiciu al originalității sale, dar calul de dar niciodată nu se caută la dinți…

„Nu am căutat să văd dacă este sau nu original , este un cadou și m-a bucurat”