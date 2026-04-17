FOTO. Ministrul Agriculturii, victima modei. Valiza de 4.000 de euro, fake sau opulență?

Este originală sau nu? – aceasta este întrebarea care îți apare involuntar în minte, vizualizând imaginile cu ministrul Florin Barbu, purtând o valiză Louis Vuitton.

De Madalina Bahrim
Ce au în comun un troller Louis Vuitton Horizon si terenurile agricole ale patriei? Daca nu am însămânțat niște pogoane pe la Monaco, ai zice ca nimic. Dar noi am găsit conexiunea - pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Cel înscăunat să conducă cu mână de fier grânarul Europei din „Epoca de Aur”, poartă mănuși de catifea când vine vorba de stilul personal.

Ministrul Agriculturii a fost recent fotografiat, pe aeroport, cărând după domnia sa nu vreun prototip de cultivator, ci un impresionant exemplar de troller marca Louis Vuitton.

Listat la vânzare pe site-urile de profil în jurul valorii de 4.000 de euro, jurnaliștilor Cotidianul situația le-a stârnit curiozitatea, mai ales că vorbim despre o sumă care reprezintă indemnizația de ministru pe două luni.

Cu mențiunea că nu știm dacă piesa de rezistență a ținutei domnului Barbu este originală, l-am întrebat care-i treaba cu geamantanul.

Șeful de la Agricultură ne-a povestit că valiza este un cadou primit de la membrii familiei și, mai mult decât atât, cei dragi domniei sale ar fi făcut chetă să o achiziționeze.

Acesta poate fi un indiciu al originalității sale, dar calul de dar niciodată nu se caută la dinți…

„Nu am căutat să văd dacă este sau nu original , este un cadou și m-a bucurat”

„Este un geamantan pe care l-am primit cadou de la familia mea, când am împlinit 45 de ani. Toți membrii familiei mele au contribuit. Călătoresc mult, inclusiv la Bruxelles o dată pe lună, și mi-a prins foarte bine (…)

Nu am căutat să văd dacă este sau nu original , este un cadou și m-a bucurat”, a detaliat ministrul, pentru Cotidianul.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
