Franța, prima țară europeană care interzice accesul la rețelele de socializare persoanelor sub 15 ani

Franța devine prima țară din Europa care urmează exemplul Australiei, unde prima interdicție din lume pentru persoanele sub 16 ani pe platforme precum Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube a intrat în vigoare în decembrie.

După aprobarea de către Senat, membrii Adunării Naționale au adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, transmit Reuters și The Guardian.

Președintele Emmanuel Macron, care în aprilie i-a îndemnat pe tineri să-și închidă telefoanele și să citească pentru a deveni cetățeni mai buni, dorește ca legea să fie pusă în aplicare la timp pentru începerea următorului an universitar. El a susținut interdicția ca pe o reformă majoră a ultimului său mandat.

„Franța este în fruntea Europei când vine vorba de protejarea copiilor și adolescenților noștri”, a declarat Macron într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

El le-a mulțumit membrilor parlamentului pentru susținerea legislației. „Consiliul Constituțional trebuie acum să se pronunțe în această privință, iar apoi va fi momentul să luăm măsuri pentru a transforma această măsură în realitate și a ne proteja copiii online”, a adăugat el pe X.

Un număr tot mai mare de țări iau măsuri pentru a restricționa accesul la rețelele de socializare, pe fondul înmulțirii avertismentelor cu privire la efectele nocive ale acestora asupra copiilor.

„Timp de patru luni, toți cei din Franța vom trebui să ne dovedim vârsta”

Interdicția urma să fie introdusă în două etape, persoanele sub 15 ani neavând voie să creeze conturi noi începând cu 1 septembrie. Conform legislației, interdicția se va aplica conturilor existente începând cu ianuarie 2027.

Ministrul digital, Anne Le Hénanff, a declarat înainte de vot că termenul este realist, „deoarece există deja instrumente de verificare a vârstei”, iar altele sunt încă în lucru, iar responsabilitatea impunerii regulii revine platformelor.

„Timp de patru luni, toți cei din Franța vom trebui să ne dovedim vârsta”, le-a spus ea jurnaliștilor. „Dacă cineva are sub 15 ani, contul va fi închis.”

Ministrul a dat, de asemenea, asigurări că datele personale ale utilizatorilor vor fi protejate.

Telefoanele mobile, interzise în licee

Punerea în aplicare a măsurii până în septembrie ar asigura că una dintre prevederile proiectului de lege – interzicerea telefoanelor mobile în licee – intră în vigoare la începutul anului școlar francez.

Autoritatea franceză de supraveghere a sănătății publice a declarat anul trecut că platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram sunt dăunătoare adolescenților, în special fetelor, deși acesta nu este singurul motiv pentru deteriorarea sănătății lor mintale.

Legiuitorii au fost de acord asupra necesității reglementării, dar cele două camere au avut divergențe în ceea ce privește abordarea.

Senatorii francezi au optat pentru un sistem care face distincția între platformele dăunătoare dezvoltării unui copil – așa-zisele liste negre – și cele care pot fi accesate cu acordul părinților. A prevalat însă interdicția impusă de camera inferioară, în ciuda criticilor unora din stânga cu privire la procesul de verificare a vârstei și preocupările legate de confidențialitate.

Sunt prevăzute excepții de la interdicție pentru site-uri precum enciclopediile online și platformele educaționale, iar textul nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți.

Ursula von der Leyen: copiii ar trebui să aibă „acces treptat și în etape”

Comisia Europeană a luat în considerare o interdicție a accesului la rețelele de socializare, după ce statele membre, inclusiv Franța, Grecia și Spania, au insistat să limiteze accesul.

Săptămâna trecută, Ursula von der Leyen, președinta comisiei, a declarat că copiii ar trebui să aibă „acces treptat și în etape” la rețelele de socializare.

Comisia Europeană a dezvăluit, de asemenea, o aplicație de verificare a vârstei pe care statele membre ale UE, inclusiv Franța, au început să o testeze în ultimele luni.

După ce guvernul lui Macron a suspendat anul trecut reforma majoră a pensiilor, interzicerea accesului la rețelele de socializare ar putea fi ultima sa schimbare internă majoră înainte de finalul său de mandat, din mai 2027.

Franța este una dintre cele 20 de țări din întreaga lume care au propus sau introdus astfel de măsuri.